Сможет ли ингалятор от астмы помочь в лечении коронавируса

Как показало предварительное исследование ученых из Великобритании, использование ингаляторов от астмы может помочь больным коронавирусом — срок выздоровления сокращается в среднем на три дня. Об этом в ходе выступления в британском парламенте заявила замминистра здравоохранения Джо Черчилль, передает The Telegraph.

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По ее словам, проведенное исследование показало, что время лечения сокращается при вдыхании будесонида — лекарства, применяемого при астме и хронической обструктивной болезни легких. При этом Черчилль подчеркнула, что выводы основаны только на промежуточных результатах исследований, и «в настоящее время проводится полный анализ, чтобы понять все последствия этого лечения».

«Клинические рекомендации были выпущены для врачей, чтобы они могли назначать ингаляционный будесонид в индивидуальном порядке, но ингаляционный будесонид в настоящее время не рекомендуется в качестве лечебного стандарта в Великобритании», — добавила политик.

Она подчеркнула, что рекомендации при необходимости будут скорректированы, когда станут доступны более подробные данные.

Сэр Грэм Брэди, высокопоставленный британский чиновник, входящий в штаб по борьбе с COVID-19, заявил, что он впервые задумался об использовании ингаляторов после того, как терапевт сказал ему, что в больницы поступает очень мало пациентов с коронавирусом нового типа, страдающих астмой.

В прошлом месяце Европейский регулятор в области лекарственных средств (EDQM) сообщал, что пока у специалистов недостаточно доказательств того, что использование ингаляционных кортикостероидов у пациентов с COVID-19 облегчает и сокращает течение болезни, передает Reuters.

В апреле нынешнего года Центр биомедицинских исследований британского Национального медицинского института и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca провели в Оксфордшире эксперимент по использованию ингаляторов при COVID-19, который был одобрен Лондонским комитетом по этике исследований Фулхэма и Национальным управлением медицинских исследований.

Участникам одной группы вводили будесонид – по две ингаляции два раза в день, а другим пациентам в параллельной группе проводили обычное лечение в течение 7 дней после появления легких симптомов COVID-19.

В итоге ученые пришли к выводу, что введение ингаляционного будесонида снизило вероятность потребности в срочной медицинской помощи и сократило время выздоровления от COVID-19. Исследование описано в журнале Lancet.

Ранее сообщалось, что сами астматики легче переносят коронавирус нового типа, но не из-за использования ингаляторов, а по причине свойств самой паталогии, отмечал заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

В интервью «Известиям» он рассказал, что среди коморбидных пациентов с COVID-19 астма встречается гораздо реже, чем обычно в популяции, иногда даже вдвое-втрое реже.

«То есть астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный. Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения и летального исхода», — рассказал ученый.