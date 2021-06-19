В мэрии Москвы сообщили об увеличении числа повторных заражений в два раза

За минувшие две недели в Москве на 100% увеличилось число повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову сообщает ТАСС.

«К сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза. Многие переболели уже достаточно давно, и их защита ослабла», — подчеркнула чиновница.

Она заявила, что переболевшим COVID-19 стоит вакцинироваться через полгода после окончания болезни. При этом тем, кто перенес болезнь бессимптомно или имеет антитела по результатам теста, можно вакцинироваться повторно.

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«В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител. <…> Человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту», — сказала Ракова.

Заместитель мэра также отметила, что при ежегодной вакцинации от гриппа «мы не измеряем уровень антител, просто следуем рекомендациям врачей, что прививку сделать надо».

Повторная прививка особенно актуальная для тех, кто вакцинировался осенью или зимой, добавила Анастасия Ракова. Она сама при этом прививалась уже дважды.

«Например, я сама ревакцинирована. <…> В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку», — резюмировала она.

Рост заболеваемости в России

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил ранее «Известиям», что заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще как минимум две недели. Стабилизироваться ситуация может лишь в августе.

«Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца», — отметил он. Тимаков также выразил надежду, что страна будет готова к неизбежной осенней волне коронавируса уже к концу сентября.

18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за минувшие пять дней в России прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил почти 35%.

«В Москве эти показатели выше… Это [прирост в] 54,4%. Абсолютными лидерами являются Москва, Московская область», — заявила зампред правительства.

Снижения заболеваемости можно будет ждать, когда большинство граждан будет вакцинировано, отметила Голикова. Сейчас в России привиты одним компонентом вакцины 19,7 млн человек, оба укола получили 16,1 млн граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал в конце мая, что в столице привились 1,3 млн горожан из 12 млн.

«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда даже в разы», — сказал градоначальник. Популяционный иммунитет составлял при этом около 60%.

Однако из-за распространения нового, более агрессивного штамма коронавируса, популяционный иммунитет в столице не превышает 25%.

«Противостоять ему могут те, у кого очень высокие титры, очень много антител, таких людей гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация. Просто другая. И поэтому такой взрывной рост, такая динамика», — добавил Собянин.