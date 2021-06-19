«Секретные схемы»: как теряют состояния на фейковых биржах

В апреле 2021 года 43-летняя Анастасия из Брянска увидела рекламу о заработке на площадке для инвестиций. Перейдя по ссылке, женщина ввела свои данные, и через несколько минут ей позвонил «аналитик». Он предложил ей сделать первоначальный взнос в размере 13 тыc. рублей.



«Мой доход после этой сделки составил $15, поэтому я поверила в такую возможность заработка. Я сразу согласилась внести большую сумму и приобрести акции якобы нефтяной компании на $3000», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».



«Аналитик» звонил Анастасии каждый день, мотивируя ее вкладывать еще. Женщина «выигрывала», а ради крупных сделок оформила несколько кредитов и начала занимать деньги у знакомых.

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Ей казалось, что рассчитаться с долгами получится быстро. Однако когда Анастасия захотела вывести полученные средства, мошенник начал ставить условия.



«Я сделала запрос на вывод своих денег, но мне сказали, что необходимо открыть мануал, оплатить страховку и налог. То есть я должна была внести еще порядка $3000. Здесь я и поняла, что попала к мошенникам», — поделилась она.



Женщина сразу обратилась в полицию. Ущерб превысил миллион рублей. Ее заявление приняли, полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере». Несмотря на это Анастасия не думает, что сможет вернуть деньги.



«Я подала заявление в полицию, просто чтобы эта проблема получила огласку. Все мои деньги сразу переводились в биткоин – их отследить практически невозможно. А мой «аналитик» не оставил о себе никаких данных», — рассказала Анастасия.



В аналогичную ситуацию попала 55-летняя Светлана из Москвы — в декабре 2020 года она увидела рекламное объявление в Facebook о новой интернет-бирже Cryptoks. После регистрации ей позвонил «брокер», спросил об ее опыте работы с подобными биржами и уточнил примерную сумму заработка, на которую она рассчитывает. Женщину уверили, что можно выйти на $20 тыс. ежемесячно, а в помощь с торговлей акциями ей предоставят опытного аналитика. При этом он возьмет комиссию лишь 20% от выигранной суммы.



«Мне сказали, что нужно сделать первоначальный взнос в размере $250, который вырастет в несколько раз. Так и произошло – на следующее утро я увидела на своем электронном кошельке уже 1000$, и это не смутило, а добавило азарта. Хотелось вносить еще», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».



Чтобы доказать реальность заработка, киберпреступники предложили Светлане вывести часть полученных средств – у женщины получилось снять $100. В течение месяца ей ежедневно поступали звонки от «брокера», который уговаривал ее на крупные инвестиции – иначе перспективной торговли не получится. Светлана начала вносить на счет все свои личные сбережения, а когда их не хватило – оформила несколько кредитов.



«Спустя месяц я в целом внесла на счет порядка одного миллиона рублей, при этом сумма на моем электронном кошельке (с учетом выигрыша) составляла около 15 млн. Такое развитие событий казалось довольно логичным – я видела, как растут мои акции, а брокер постоянно оставался на связи», — поделилась она.



По словам женщины, звонки от аналитика с просьбами вносить крупные суммы начали поступать каждый день. «Брокер» принимал активное участие в торговле и даже предлагал внести часть своих средств, чтобы сделки были более перспективными. Когда Светлана захотела снять средства с электронного кошелька, брокер заявил, что в таком случае ее кошелек необходимо застраховать — внести еще $3500. Мошенник объяснил, что сумма идет с оффшорных счетов и без страховки система может ее не пропустить.



«На мой отказ ответили угрозой: мол, я использовала какие-то секретные схемы и на меня вообще могут завести уголовное дело. Стало страшно, и я решила сделать последний взнос и покончить с биржей раз и навсегда. Я оформила последний возможный кредит и стала ждать поступления средств на карту, потому что свободных денег больше не было», — рассказала женщина.



В течение трех дней деньги не пришли — Светлана поняла, что сделки были фиктивными. Сама платформа не открывалась, а «брокер» перестал отвечать на звонки и сообщения. Общая сумма потерь составила около 2 млн рублей — женщина решила обратиться в полицию.



«В полиции мне сказали сразу, что мошенников вряд ли удастся найти, так как я сама соглашалась на денежные переводы. Поэтому неправильно писать, что мои средства были украдены. При этом я не могла дать никакой информации о мошенниках – они постоянно меняли номера телефонов, а имена, скорее всего, были вымышленные», — заключила она.



Внесенные на мошеннические биржи средства вывести практически невозможно, отмечает глава AVG Legal Алексей Гавришев.

Киберпреступники сразу конвертируют деньги в электронные валюты и затем переводят их заграницу. Таким образом, вычислить, кому поступил перевод, правоохранительным органам затруднительно.



«Кроме того, большая часть мошеннических схем действует без образования юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а те что зарегистрированы, оформлены на номинальных лиц», — сказал эксперт «Газете.Ru».



Если правоохранительные органы смогут вычислить мошенников, то им грозит до 10 лет колонии. Гавришев отмечает, что найти киберпреступников довольно сложно из-за недостаточной правовой базы и отсутствия необходимых специалистов.



«Интернет-мошенничество – один из самых сложных для расследования видов преступления, что усугубляет слабое материально-техническое оснащение правоохранительных органов, а также отсутствие специалистов, обладающих достаточным количеством знаний в этой сфере. Более того, в России отсутствует работающее законодательство, регулирующие оборот криптовалют», — рассказал юрист.



Он посоветовал не верить рекламным слоганам и не доверять деньги неизвестным лицам. По его словам, стоит детально изучить вопрос инвестиций и выбрать правильную площадку для торговли ценными бумагами. Как правило, такие услуги оказывают ведущие российские банки.



«Прежде чем вкладывать деньги, необходимо через открытые источники информации проверить ту организацию, которая предлагает такие услуги, запросить у них документы, ведь любая инвестиционная компания должна иметь сертификат от Банка России», — отметил Гавришев.



Также эксперт советует изучить предполагаемую площадку для инвестиций и убедиться, что ваш брокер действительно является ее сотрудником. Не менее важно детально изучить договор, предлагаемый инвестиционной компанией.