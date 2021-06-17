Теперь «зеленый»: в Индии обнаружили новый грибок, поражающий больных COVID

«Зеленая плесень»

17 июня Indian Times со ссылкой на правительственную информацию сообщил, что в стране зарегистрирован, возможно, первый случай заражения так называемым аспергиллезом, более известным как «зеленая плесень».

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Пострадавшим оказался ранее проходивший лечение от коронавируса 34-летний мужчина из штата Мадхья-Прадеш в Индоре. У больного на фоне COVID-19 были на 90% поражены легкие, и во время диагностики врачи обнаружили у него «зеленый грибок» в носовых пазухах, легких и крови. Специалист отдела здравоохранения в Индоре Апурва Тивари в беседе с ANI допустила, что этот случай — первый на территории страны.

«Пациент вылечился от коронавируса. Но затем у него начались кровотечения из носа и высокая температура. Он также стал очень слабым из-за потери веса», — утверждает доктор Института медицинских наук Шри Ауробиндо (SAIMS).

Аспергиллез провоцируется плесневелыми грибами Aspergillus, обитающего в помещении и на открытом воздухе. Суммарно видов такого грибка около 180, и только 40 из этих форм может поразить человека. Аспергиллез — потенциально смертельное заболевание, способное привести к инфекционной пневмонии, однако для людей со здоровой иммунной системой оно считается неопасным и контролируется соблюдением гигиены слизистых покровов.

Другие «цветные плесени»

«Зеленая плесень» — не первая грибковая инфекция, с которой столкнулась Индия в последнее время. Серьезно усугубила загруженность местного здравоохранения вспышка мукормикоза, который также называют «черной плесенью».

Мукормикоз, в отличие от аспергиллеза, — не новая проблема для Индия. До резкого всплеска заболеваемости врачи находили «черную плесень» примерно у одного человека в неделю, теперь же число заболевших грибковой инфекцией увеличилось на 150%.

Этот грибок обитает в окружающей среде и встречается в почве, гнили, воздухе. «Черная плесень» распространяется через дыхательные пути и попадает в организм после вдыхания спор. Первыми симптомами становятся почернение кожи лица, затрудненное дыхание и кашель с кровью, нечеткость в глазах и боль в груди. Один из пациентов в Индии, перенесший до этого коронавирус, полностью лишился зрения со значительными повреждениями тканей лица. Возможны варианты, когда врачам приходится целенаправленно удалять глаз больному, чтобы не допустить проникновения грибка в мозг.

Нередко последствия инфекции приводят к летальному исходу. Согласно статистике властей Индии от 11 июня, заболели мукормикозом 31 216 человек, 2 109 пациентов скончались. Это при том, что ранее ежегодно в стране регистрировали не больше 20 случаев заражения мукормикозом.

«Черная плесень» распространяется не только в Индии. О первых случаях уже сообщил Оман — в султанате выявили трех больных с этой инфекцией, первых известных на Аравийском полуострове.

Существуют и другие виды постковидного грибка, которые уже были обнаружены в Индии. Наиболее опасной формой считается «желтая плесень» грибка семейства мукоровые. При ней пациент изначально сталкивается с незначительными симптомами в виде головной боли или насморка, однако позднее возникают нагноения, приводящие к некрозу тканей, отекам, лихорадке, кровавой рвоте, полиорганной недостаточности и нарушениям психического состояния.

Зачастую пациентам из-за разрушительных симптомов удаляют носы, глаза или части челюсти. Случаев заражения «желтой плесенью» — единицы, поскольку до недавнего времени она встречалась только у пресмыкающихся. В Индии такой грибок обнаружен у одного человека, впоследствии он скончался.

Еще одна разновидность инфекционного грибка — «белая плесень». Как и «желтая», она опаснее «черной», встречается чрезвычайно редко и сопровождается теми же симптомами, что предыдущие инфекции. Поражает легкие, кожу, ногти, желудок, почки, мозг и рот, а «белым» грибок называют из-за язв этого цвета, которые появляются в ротовой полости заразившегося и вызывают затруднение при глотании.

Известны случаи, когда у постковидных пациентов одновременно развивалось сразу несколько типов грибковых инфекций.

Почему заболевают люди с COVID

Ученые связывают вспышку грибковых инфекций с неблагоприятным эпидемиологическим фоном из-за новой волны коронавирусной пандемии. Этим постковидным заболеваниям в основном подвержены люди с ослабленным иммунитетом, которые, в частности, находятся на кислородной поддержке, как больные COVID-19, а также пациенты с диабетом, раком и перенесшие трансплантацию органов.

Эксперты указывают, что именно чрезмерный прием лекарств от коронавируса, подавляющих иммунитет, и вызывает всплеск грибковых инфекций. Связь с диабетом объясняется тем, что люди с этим заболеванием употребляют в больших количествах стероиды, неблагоприятно влияющие на иммунную систему.

«Черная плесень», к примеру, без угрозы для здоровья может обитать в организме человека, но контролируется иммунной системой. Соответственно, при ее повреждении инфекция начинает стремительно прогрессировать.

Что касается того, почему всплеск инфекционных грибковых болезней пришелся на Индию, некоторые специалисты связывают это с отсутствием личной гигиены и с антисанитарными условиями в стационарах, специализирующихся на приеме пациентов с COVID-19. Офтальмолог из больницы в Мумбаи Нишант Кумар отмечает, что трубки аппаратов ИВЛ порой нестерильны, и при длительном нахождении на системе риск проникновения грибка в организм человека возрастает.

В то же время научный сотрудник Института медицинских наук Махатмы Ганди в Махараштре указывает на то, что больницы в Индии и раньше были грязными, и сейчас понять истинную причину вспышки бактериальных инфекций не представляется возможным.

«Нынешний уровень заражения пугает», — констатировал он для Al Jazeera.

России, по мнению специалистов, эпидемия грибка не угрожает. Главным образом потому, что такие заболевания распространены в странах с антисанитарными условиями проживания людей и с жарким климатом.