«Люди уедут»: почему Крыму и Кубани не нужны новые гостиницы

После открытия авиасообщения с Турцией и Египтом россияне перестанут массово стремиться на на черноморские курорты. Такой прогноз «Газете.Ru» дал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

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Он признал, что сейчас курортные зоны перегружены — и связал это с отсутствием альтернатив. «Перегруженность есть, конечно, — сказал Бухаров. — Но тот уровень обслуживания, качества еды, сопутствующих услуг сегодня пользуется спросом только по одной причине: у нас закрыты зарубежные страны, которые могли бы принять туристов по адекватным ценам».

Глава Федерации рестораторов и отельеров добавил, что деятели индустрии полагают: поскольку спрос на их услуги существует, нужно поднимать цены. «При этом они не обеспечивают это все сервисом, который есть в тех же Турции и Египте — это вызывает только отторжение, — заявил Бухаров. — И как только эти направления откроются, люди уедут».

Сравнивать российские курорты с зарубежными невозможно, поскольку структура номерного фонда и потребители значительно отличаются, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Илья Уманский. По его словам, проблема курортов Черного моря в том, что сейчас большую долю номерного фонда составляет частный сектор — квартиры и комнаты в домах местных жителей.

«Туда же попадают и множество гостиниц, которые в последнее время строились, — они зачастую оформлены как частные домовладения, находящиеся в серой экономической зоне. Они не платят налоги, не оформляют туристов. При этом именно они принимают подавляющее большинство людей, которые приезжают», — уточняет Уманский.

Доля качественного номерного фонда на курортах составляет всего 10% от общего объема — это гостиницы, которые были построены или реконструировались в последние 10 лет, которыми управляет профессиональный менеджмент.

«У нас развивается ситуация, когда сдаются частные квартиры, койки, сарайчики и так далее. Часть людей продолжает отдыхать так, как они отдыхали еще при СССР», — добавляет Игорь Бухаров.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям» сообщила, что Черноморское побережье перегружено на фоне наплыва отдыхающих и дефицита качественных отелей,.

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено, — сказала она. — Проблема в том, что сегодня на всем Юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен».

Она добавила, что ключевая задача Ростуризма на ближайшие годы — «кратно увеличить количество качественных, современных круглогодичных отелей на нашем теплом море», — и пояснила, что летом начинается реализация национального проекта, нацеленного на решение этой проблемы.

Вице-президент АТОР Илья Уманский не спорит с тем, что хорошие отели строить нужно, но видит серьезное препятствие. «Многие территории застроены уже частным сектором, который паразитирует на курортах», — сказал он «Газете.Ru». Однако Игорь Бухаров с этим не согласен — и сомневается в том, что в будущем усилия по расширению номерного фонда оправдаются. «На Кубани и в Крыму огромное количество мест, где можно строить и развиваться, — утверждает Бухаров. — Что касается вопроса, есть ли смысл строить, если откроют зарубежные направления... Проблема в том, что у нас на данный момент нет особой конкуренции. Пока получается туда — дешевле, чем к нам», — говорит он.

Тем не менее, Илья Уманский уверен: развивать и улучшать инфраструктуру черноморских курортов нужно. «Что касается опасений по поводу загрузки, есть хороший пример — Сочи. Когда после олимпиады у нас появилось там номеров практически в два раза больше, высказывалось мнение, что будут сложности. Спустя два года весь номерной фонд был заполнен, то есть вышли на плановую заполняемость», — напоминает эксперт.

По словам Уманского, существующий нацпроект по развитию курортов Черноморья предполагает, что на первоначальном этапе построят порядка 20 тыс. номеров — после этого предполагается оценить перспективы и продолжить расширение.

«По нацпроекту первоначально планируется построить 20 тыс. новых номеров и дальше уже расширяться. В целом крупные проекты реализуются уже в течении трех лет, но, если поставить цель, то в течение пяти лет можно резко изменить емкость, а, соответственно, и стоимость постепенно снизится», — заключает он.