Как в Новосибирске идет следствие по делу о взрыве и пожаре на заправке

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, на которой 14 июня произошел взрыв и пожар, задержан правоохранительными органами.

«Был задержан директор общества, хозяин АЗС»,

— заявил ТАСС заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский. Решение о мере пресечения для задержанного будет принято в среду, 16 июня. Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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По данным Telegram-канала Readovka, задержан директор компании «СибГаз» Роман Гармидер. Как отмечается, сам он при этом заявил, что занимался управлением, а не техническим обслуживанием АГЗС. При этом LIFE утверждает, что сотрудник заправки и водитель газовоза, находившиеся в эпицентре взрыва, находятся в тяжелом состоянии и пока не могут быть допрошены.

Кроме того, был задержан инженер автозаправочной станции, сообщили журналистам в новосибирском следственном управлении СК РФ.

«В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа», — отметили в ведомстве, добавив, что следователи будут ходатайствовать о заключении их под стражу.

Право на заправки

После пожара и взрыва на АГЗС новосибирский губернатор Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска провести анализ ситуации с размещением заправок внутри жилых кварталов города. Предписано проверить у владельцев АЗС и АГЗС договоры аренды, их сроки и прочие необходимые документы.

«Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах», — сказал Травников.

Губернатор добавил, что многие предприниматели восприняли сезон надзорных каникул, введенный из-за пандемии COVID-19, как «сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу».

Сейчас в городе работает 31 подобная заправка, пока что прокуратура проверила 5 АГЗС.

«Хочу сказать, что нарушения уже имеют место. Результаты мы доведем до СМИ», — рассказал зампрокурора области Павел Смагоринский.

Огненный гриб

14 июня в районе шести вечера по местному времени (14:00 мск) на Гусинобродском шоссе Новосибирска произошел взрыв на автозаправке «ЕвроГаз». Пожар начался во время заправки автомобиля, он перекинулся на грузовик и газовоз, машины сгорели.

МЧС утверждает, что причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива в резервуар. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Взрывались резервуары с жидким топливом, жители города наблюдали огромный гриб огня, взметнувшийся над АГЗС. Потушить пожар смогли лишь через семь часов.

Пострадали 35 человек, среди них – один ребенок. Большинство из 20 госпитализированных были доставлены в больницы с ожогами.

«Что касается последствий — более 100 окон после взрыва выбито. Это, как правило, балконы и одинарные окна. Сейчас идет поквартирный обход», — заявил журналистам начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Взрывались при пожаре не только газовые баллоны, но и многотонные цистерны с топливом — на видео в соцсетях можно различить, как одна из них отлетела примерно на 300 метров. Есть также ролики, на которых видно, что взорвавшаяся цистерна приземлилась рядом с автозаправочной станцией «Газпром-Нефть».

Волгоградский взрыв

В августе 2020 года в Волгограде на автозаправке также произошел взрыв. Врио начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин заявил, что пожар на заправке предшествовал взрыву. На момент прибытия пожарных на месте ЧП горела емкость с газом.

Огонь поднялся выше 16-этажного дома. В соседних зданиях выбило окна. Пожар удалось потушить. В результате происшествия пострадали 13 человек. Было возбуждено уголовное дело.