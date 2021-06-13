В Москве и Подмосковье стимулируют вакцинацию лотереями

Машины в Москве

Москвичи смогут выиграть автомобиль стоимостью до 1 млн рублей за прививку от коронавируса. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19. Мы… запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, для возможности выиграть автомобиль необходимо сделать первую прививку от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Каждую неделю будут разыгрываться 5 машин.

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Сведения о выигрыше будут публиковаться каждую среду с 23 июня, объявлять имен победителей станут ведущие телеканала «Москва 24». Средства на программу стимулирования выделили такие компании, как «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие.

Мэр Москвы добавил, что главным выигрышем для привившихся остается собственное здоровье и душевное спокойствие — это «несоизмеримо больше любой машины».

Год назад Собянин уже прививался от коронавируса, по словам мэра, он сделал первый укол еще в мае прошлого года. Два дня назад он вновь сделал прививку «Спутником V», поскольку анализы показали снижение уровня антител.

В Москве с апреля также действует программа для жителей в возрасте от 60 лет. Им за прививку дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров, в определенных магазинах, аптеках и кафе.

Квартира в Подмосковье

Свой розыгрыш подготовили власти Московской области. Пресс-служба подмосковного губернатора Андрея Воробьева сообщила, что среди привившихся от коронавируса жителей региона разыграют квартиру.

Призом станет жилье в комплексе «Новая Пролетарка» в Серпухове. Для того, чтобы участвовать в лотерее, надо сделать прививку в период с 15 по 25 июня в подмосковных пунктах вакцинации. Необходимо также зарегистрироваться в специальном разделе на портале «Госуслуги».

«При этом препарат можно выбрать любой — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», — заявили в администрации области. Победителя назовут 27 июня.

«Я не устаю повторять, что единственный способ защитить себя и близких — это сделать прививку. Зарегистрированных вакцин в России уже несколько — каждый вправе выбрать для себя, какой именно привиться, — подчеркнул Воробьев.

Новый пик?

В Москве 12 июня зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости с начала пандемии – более 7,7 тыс. случаев за сутки. В прошлом декабре было выявлено 8,2 тыс. заболевших COVID-19. В столице возвращаются – временно — ограничения на работу кафе и ресторанов, ограничивается проведение массовых мероприятий. Среди всего прочего, отменен общегородской выпускной в Парке Горького.

С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время с 23.00 до 6.00. Исключение составит обслуживание на вынос. Мэр города Сергей Собянин также подписал указ, в соответствии с которым 15 — 19 июня будут выходными.