Досудебные споры разрешат урегулировать в соцсетях. Что для этого нужно?

Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, согласно которому сообщений в мессенджерах, соцсетях или электронной почте будет достаточно для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

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При этом факт общения по переписке должен быть закреплен в нормативном акте или договоре между сторонами, либо же потребуются доказательства того, что стороны изначально вели общение в соцсетях. Кроме того, отправку досудебной претензии через электронные сервисы нужно будет доказать документально.

«Решить конфликт мирно»

Чтобы выйти в суд с гражданским иском, необходимо сперва обратиться к ответчику с просьбой решить конфликт мирно, напомнил юрист Василий Воробьев.

«Допустим, я отправляю претензию и с момента отправки есть 10 дней, в течении которых я не могу подать исковое заявление, по истечении этого времени я обращаюсь в суд с иском. Суд смотрит, когда отправлено письмо, и если все нормально, принимает к рассмотрению — начинается судебное производство», — рассказал он «Газете.Ru».

Существует ряд категорий дел, в которых досудебный порядок урегулирования споров считается обязательным. В частности это касается грузоперевозок, качества туристических услуг, а также соглашений об уплате алиментов, напомнил адвокат Шон Бетрозов.

«Также это касается страховых споров, дел о защите прав потребителя, а также требований о расторжении определенных договоров», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Урегулирование досудебных споров при помощи электронной почты или мессенджера пока официально не закреплено. То есть суды не примут во внимание претензию, отправленную, например, через WhatsApp.

«Придется платить за каждый скриншот»

Если ВС все же посчитает сообщения в соцсетях соблюдением досудебного порядка, переписку придется заверить нотариально, предупреждает Воробьев.

«Самое проблемное — это заверение скриншотов. Оно понадобится обязательно, а это достаточно дорогостоящая процедура у нотариуса, ведь только он имеет право заверять переписку. Там придется платить за каждый скриншот несколько тысяч рублей», — поясняет он.

Если вы не хотите заверять скриншоты переписки, нотариусу придется самостоятельно изучить беседу и составить ее протокол. «Процедура платная, стоимость в среднем от 5 тыс. рублей. Нотариус осмотрит телефон, планшет или ноутбук и составит протокол», — добавляет Бетрозов.

Пока Верховный суд не утвердил постановление, обновляющее формат досудебного порядка урегулирования спора, лучше перестраховаться и воспользоваться обычной или электронной почтой, предупреждают юристы. «Либо заверять у нотариуса все документы, скриншоты и прочее, но это может привести к большим расходам», — заключает Воробьев.