«Исполнял песню с оправданием терроризма»: в чем раскаялся задержанный Хованский

9 июня в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА «Новости», ютубера подозревают в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Реклама

На видеозаписи задержания видно, как Хованский открывает силовикам дверь. Ему приказывают лечь на пол, после чего слышна новая команда — убрать в другую комнату собаку и снова лечь на пол. Блогер заявляет, что не имеет претензий к силовикам и спрашивает, связано ли задержание с песней.

Поводом для возбуждения дела в отношении Хованского стал, по данным следствия, видеоролик с песней «Норд-Ост». Он был опубликован год назад. В тексте сатирической песни есть фразы «Я хочу, чтобы убили больше русских детей» и «Я хочу, чтобы взорвали метро».

На допросе Хованский полностью признал свою вину, раскаялся и заявил, что «в своем время исполнял песню, так сказать, с оправданием терроризма».

Отдельной новостью стали фотографии из квартиры известного блогера. На кадрах видны пустые бутылки из-под вина, окурки, банка из-под лубриканта, грязные тарелки и другие следы быта. Внимание привлекла также кружка с символикой ЛДПР. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о прекращении сотрудничества с задержанным блогером.

«Хованский уже не помощник депутата Власова на протяжении больше полугода. СМИ тиражируют устаревшую информацию. Отозвали удостоверение из-за вопросов к его репутации», — сказал Дюпин.

Задержание Хованского прокомментировал также экс-ведущий Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что ролик сняли давно, а «закон не должен иметь обратного действия». «А так — ролик беспонтовый, конечно. Мне не нравится», — добавил артист. Он также заявил, что по этому делу был также задержан блогер Андрей Нифедов.

За слова

22 мая в Крыму по подозрению в преступлении по 205.2 УК РФ была задержана местная жительница. В соцсети «ВКонтакте» оправдывала подростков, которые готовили теракты в крымских учебных заведениях.

В 2019 году в Тюмени правоохранительные органы задержали блогера Алексея Кунгурова по административной статье о возбуждении ненависти или вражды публично через интернет (20.3.1 КоАП) из-за поста в соцсетях с заголовком «Допустимо ли называть русский народ г****м». Впоследствии его обвинили в преступлениях по статьям 205.2 и 282 УК РФ и заочно арестовали. В 2016 году Кунгурова задержали за пост в ЖЖ с критикой операции российских ВКС в Сирии, его приговорили к двум годам колонии-поселения. В 2018 году он вышел на свободу, впоследствии уехал из страны.