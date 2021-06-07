Хулиганство или «рука Москвы»: британских военных высадили из поезда в Эстонии за дебош

Эстонская полиция в минувшие выходные высадила из поезда и задержала шестерых пьяных британских солдат в 30 км от российской границы около города Йыгева за хулиганское агрессивное поведение, пишет The Mirror.

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Пассажиры жаловались, что военные громко кричат, пугают окружающих и нарушают общественный порядок. После того, как их сняли из поезда, британцы были переданы военной полиции НАТО и подверглись дисциплинарным мерам.

Представитель министерства обороны Британии отказался сообщать подробности инцидента, указав, что расследование продолжается.

Сейчас несколько сот британских военнослужащих находятся в Эстонии в составе боевой группы НАТО. В 2016 году в рамках усиления передового присутствия на восточном фланге Североатлантический альянс разместил четыре многонациональные боевые группы размером до батальона в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, состав которых меняется на ротационной основе. Эти подразделения находятся под командованием Британии, Канады, Германии и США. В данный момент на эстонской территории находится 1-й батальон британского Мерсийского полка, прибывший туда в марте.

«Рука Москвы»

Эксперт по России Брюс Джонс из лондонской разведывательной компании Jane's заявил, что за произошедшим в Эстонии может стоять «рука Москвы». По его словам, «агенты российской разведки» якобы могут использовать плохое поведение британских войск для дискредитации операций НАТО в Восточной Европе.

«Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты [президента России Владимира] Путина», — утверждает британский аналитик.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал это заявление смешным.

«Такие заявления нужно слышать и смеяться над ними. Смеяться надо по поводу состояния СМИ нынешней Великобритании. Они являются отражением политики Великобритании по отношению к России. Они во всём видят «руку Москвы». И видят не только последние семь лет, но и 20-30, 100 лет. К сожалению, они не могут переболеть этой русофобией, желанием во всём обвинить Россию», — сказал сенатор в комментарии ОСН, добавив, что это подчеркивает слабость нынешних британских СМИ и внешнеполитических институтов.

«В конце концов это приведёт к упадку Великобритании, если они не станут объективно оценивать всё, что происходит в мире. Они не стали разбираться, почему злоупотребили алкоголем военнослужащие НАТО. Вместо этого, они взяли и обвинили Россию. В чём? Им в рот заливали алкоголь? Но это же чушь», — подытожил парламентарий.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что этот скандал не имеет никакого политического окраса, и к нему не могут быть причастны «внешние силы» — по правилам во всех странах мира пьяных и ведущих себя неподобающе пассажиров или высаживают с поезда или не допускают на борт, в случае авиаперелета.

«Если они считают, что британская военная форма и нахождение в блоке НАТО им позволяют немного больше, чем другим, то они ошибаются. Нужно поблагодарить персонал [поезда] за то, что приняли такое решение и не спасовали перед гражданами иностранного государства», — добавил депутат.

Беспокойные защитники

Это далеко не первый инцидент с участием натовских военнослужащих, произошедший в Европе.

Так, в прошлом месяце несколько солдат британских войск, также отправленных в Эстонию для ее защиты «от угрозы со стороны России», оказались вовлечены в массовую драку. Новостной веб-сайт ERR сообщал, что в драке в ресторане быстрого питания в эстонском городе Тапа участвовали около десяти военных. Потасовка вспыхнула после того, как группа мужчин возмутилась тем, что солдаты болтали с местной женщиной. На место была вызвана военная полиция, но к тому времени, как прибыли правоохранители, драка уже закончилась, и обе стороны отказались выдвигать обвинения. При этом свидетели рассказали, что на одного местного жителя полицейские надели наручники.

В июне 2019 года военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании устроили на борту корабля пьяный дебош во время учений Baltic Protector в Балтийском море, сообщал таблоид Daily Mail.

В Сети также были опубликованы кадры с церемонии «посвящения» новобранцев, на одном из кадров был запечатален нетрезвый солдат с нарисованной на груди нацистской символикой.

После этого командование морской пехоты приказало военнослужащим удалить все материалы с мероприятия и запретило публиковать их в соцсетях. В случае нарушения указа им пригрозили дисциплинарными мерами.

Годом ранее три офицера британской армии, которые находились в Латвии в составе контингента войск НАТО, устроили драку с рижскими полицейскими, сообщала газета The Sunday Times. Во время потасовки военнослужащие (предположительно, лейтенанты или капитаны) находились в нетрезвом состоянии. Один из них служит в 19-м Королевском артиллерийском полку, двое других — в 4-м Королевском артиллерийском полку. Чтобы усмирить дебоширов, правоохранители были вынуждены применить перцовый газ. Одного из офицеров задержали на несколько часов, после чего сотрудники военной полиции Латвии и Канады доставили всех военнослужащих в их воинские части.