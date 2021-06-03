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«Система становится гибче»: кабмин одобрил запрет вывоза ребенка родителем-иностранцем

В правительстве одобрили изменение правил вывоза ребенка за рубеж

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Виталий Аньков/РИА «Новости»
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила изменение правил, по которым устанавливается запрет выезда ребенка за рубеж при родительских разногласиях. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее член, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Проект готовится ко второму чтению в Госдуме — он исключает возможность для родителя-иностранца вывезти сына или дочь за границу, если родитель-россиянин установил запрет на это.
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Одобренный Комиссией правительства по законопроектной деятельности проект предполагает изменение правил выезда детей в другие страны.

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснил «Газете.Ru» член Комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом, согласно пояснительной записке, гражданин России, подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ним: ограничения распространяются только на выезд несовершеннолетнего с другим родителем или самостоятельные поездки. А вот иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с сыном или дочерью.

«Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей – граждан России — за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны», — уточнил Груздев.

Сейчас инициатива готовится ко второму чтению в Госдуме, добавил он.

Если ребенок выезжает без своего матери или отца, то теперь, говорится в пояснительной записке, ему понадобится нотариально заверенное разрешение только одного законного представителя, а не обоих сразу.

«Такое законодательство направлено на то, чтобы близкие родственники – бабушки, дедушки, братья, сестры, на плечи которых зачастую ложится забота о детях — могли беспрепятственно выезжать с ребенком. Это упрощает процедуру», — отметил первый зампред Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

А вот иностранцев, по его словам, «надо контролировать».

«Там, где речь идет о том, что один родитель иностранец – должны быть нормы, которые бы предохраняли от похищения и продажи детей. Тут должны быть жесткие ограничения — если иностранец вывозит российского ребенка, должно быть согласие или отсутствие запрета со стороны родителя, который является гражданином России», — сказал Пожигайло.

Однако назвать изменения дискриминацией иностранных граждан нельзя, считает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Данные поправки преследуют целью отсутствие возможности вывезти ребенка с российским гражданством из страны из-за конфликта со вторым родителем, поэтому в определенной степени выглядят логичными. Отозвать заявление о запрете на выезд за пределы страны законный представитель может в любое время. Также есть возможность дать согласие на определенный срок и указать государство, поэтому каких-либо юридических нестыковок или проблем с дискриминацией здесь не видится», — заключил он.

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