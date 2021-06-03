«Система становится гибче»: кабмин одобрил запрет вывоза ребенка родителем-иностранцем

Одобренный Комиссией правительства по законопроектной деятельности проект предполагает изменение правил выезда детей в другие страны.

Реклама

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснил «Газете.Ru» член Комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом, согласно пояснительной записке, гражданин России, подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ним: ограничения распространяются только на выезд несовершеннолетнего с другим родителем или самостоятельные поездки. А вот иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с сыном или дочерью.

«Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей – граждан России — за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны», — уточнил Груздев.

Сейчас инициатива готовится ко второму чтению в Госдуме, добавил он.

Если ребенок выезжает без своего матери или отца, то теперь, говорится в пояснительной записке, ему понадобится нотариально заверенное разрешение только одного законного представителя, а не обоих сразу.

«Такое законодательство направлено на то, чтобы близкие родственники – бабушки, дедушки, братья, сестры, на плечи которых зачастую ложится забота о детях — могли беспрепятственно выезжать с ребенком. Это упрощает процедуру», — отметил первый зампред Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

А вот иностранцев, по его словам, «надо контролировать».

«Там, где речь идет о том, что один родитель иностранец – должны быть нормы, которые бы предохраняли от похищения и продажи детей. Тут должны быть жесткие ограничения — если иностранец вывозит российского ребенка, должно быть согласие или отсутствие запрета со стороны родителя, который является гражданином России», — сказал Пожигайло.

Однако назвать изменения дискриминацией иностранных граждан нельзя, считает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Данные поправки преследуют целью отсутствие возможности вывезти ребенка с российским гражданством из страны из-за конфликта со вторым родителем, поэтому в определенной степени выглядят логичными. Отозвать заявление о запрете на выезд за пределы страны законный представитель может в любое время. Также есть возможность дать согласие на определенный срок и указать государство, поэтому каких-либо юридических нестыковок или проблем с дискриминацией здесь не видится», — заключил он.