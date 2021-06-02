«Очень громкое дело»: что грозит сбежавшему из суда убийце гея из Москвы

Антону Бережному, который 1 июня сбежал из зала суда во время заседания по делу об убийстве Романа Едалова на Курском вокзале в Москве в 2019 году, при обвинительном вердикте присяжных грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

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«Это очень громкое дело. Стороной следствия в суд было представлено очень много доказательств виновности Бережного, да и сам он не отрицал свою вину в убийстве. Просто говорил, что якобы не хотел убивать. Но вину как таковую он признал.

По статье 105 УК РФ ему грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Если Бережного признают виновным, с учетом всех обстоятельств суд даст ему в районе 12 лет», — высказал мнение адвокат.

Изначально в отношении Бережного было заведено дело по двум статьям: «Убийство» и «Побои». После полугодового расследования в феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного по основному пункту обвинения — несмотря на то, что следствие предоставило многочисленные доказательства, а Бережной сам частично признал вину в убийстве. При этом за «Побои» мужчине дали один год и 11 месяцев ограничения свободы — его признали виновным в том, что он избил Романа Едалова и его партнера.

«Однако из-за побега ему могут заменить ограничение свободы на принудительные работы — если он не объявится, суд может принять это решение заочно», — говорит юрист.

Побег может сказаться и на позиции присяжных по делу об убийстве, продолжает Калинов. «За каждого человека ответить сложно, но любой задумается, почему Бережной убежал, если он не виновен. Если присяжные его снова оправдают, то, конечно, нужно будет вновь обжаловать данное решение», — заключил он.

29 июня 2019 года Роман Едалов вместе со своим партнером Евгением Ефимовым возвращались домой из ночного клуба около четырех часов утра и ждали такси около Курского вокзала. В какой-то момент рядом появился Антон Бережной — он начал оскорблять молодых людей из-за их ориентации. «Потом он ударил Романа, тот упал от удара кулаком. Бережной побежал в сторону вокзала. Я его стал догонять, чтобы призвать к ответу. Он развернулся, достал нож и нанес мне удар, который прошел по касательной.

К этому моменту подоспел Роман, который встал между мной и убийцей. Следующий удар пришелся ему непосредственно в сердце, то есть он закрыл меня ценой собственной жизни», — рассказывал Ефимов СМИ.

Едалов скончался на месте, Ефимов отделался порезом груди. «Бережного задержали люди, которые проходили мимо. Они выбили из его рук нож и скрутили», — говорил «Business FM» адвокат потерпевших Артем Лапов.

Обвиняемый же в свою очередь заявил, что напал на молодых людей после того, как потерпевший Ефимов оскорбил его. При этом в материалах дела есть видеозапись, на которой видно, что Едалов и Ефимов стояли к Бережному спиной, когда тот подошел к ним впервые.

В сентябре 2020 года юристы обжаловали оправдательный приговор Бережному в Мосгорсуде — дело вернули на новое рассмотрение. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы направил его прокурору для устранения нарушений. После доследования действия Бережного были переквалифицированы со статьи «Убийство» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

1 июня 2021 года после прений и последнего слова подсудимого в ходе нового рассмотрения дела судом присяжных Антон Бережной сбежал. «Судья объявила перерыв на полчаса, после которого подсудимый не вернулся», — уточнил Артем Лапов. По его словам, связаться с фигурантом не удалось — он отключил телефон.

В итоге Бережного объявили в розыск — также рассматривается вопрос об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на арест.