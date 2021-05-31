Техасский вирусолог призвал надавить на Китай для выяснения происхождения коронавируса

Необходимо точно установить происхождение коронавируса Sars-CoV-2, в противном случае люди могут столкнуться с новыми пандемиями, заявил американский ученый, содиректор Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез в эфире телеканала NBC.

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«Нынешняя [пандемия] — третья по счету. Мать-природа явно говорит нам: будет и COVID-26, и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — подчеркнул Хотез. Предыдущими глобальными эпидемиями можно считать вспышки атипичной пневмонии SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS, добавил ученый. Он также призвал оказать давление на Китай, чтобы расследовать теории о возникновении коронавируса.

Споры об искусственном происхождении коронавируса

Версия о естественном происхождении коронавируса от летучих мышей по-прежнему остается ключевой, заявили во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи на прошлой неделе признал, что «Национальные институты здравоохранения США» (NIH) выделили Уханьской лаборатории в КНР $600 тыс. для исследования коронавирусов летучих мышей, но категорически отверг, что эти деньги были направлены для улучшения функциональных особенностей вирусов — к примеру, повышения способности передаваться от человека к человеку. Правда, он признал, что нет никаких гарантий, что китайские ученые не использовали данные средства для экспериментов с коронавирусом.

При этом экс-сотрудник Госдепа США Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием происхождения COVID-19 при экс-президенте Дональде Трампе, заявил — «смешно полагать», что коронавирус мог естественным образом перейти от животных к людям.

«Уханьский институт вирусологии был эпицентром синтетической биологии КНР. Они затеяли некоторые очень непростые вещи, связанные с так называемыми методами повышения функциональности», — говорил он.

Президент США Джо Байден на этом фоне распорядился в 90-дневный срок расследовать версию о лабораторном происхождении COVID-19. При этом отмечалось, что Белый дом принимает во внимание все версии возникновения Sars-CoV-2.

Издание Daily Caller сообщило 30 мая со ссылкой на экс-дипломата Дэвида Ашера, что жена одного из уханьских вирусологов умерла от коронавируса за месяц до официального начала пандемии. Об этом ему рассказал другой сотрудник лаборатории. Он также обвинил власти КНР в преднамеренном сокрытии сведений о смертях от COVID-19 в ноябре и декабре 2019 года. Случаи коронавирусной инфекции якобы маскировались под обычный грипп.

24 мая газета The Wall Street Journal привела выдержки из доклада американской разведки о возможном появлении коронавируса за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью, с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания. Там также отмечалось, что в документе разведки есть подробности посещения этими пациентами больниц. WSJ считает, что доклад может стать поводом для более широкого расследования «искусственного происхождения» коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что публикация WSJ не соответствует действительности. Он подчеркнул, что, согласно заявлению Уханьского института вирусологии, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

29 мая британский ученый Ангус Далглейш и норвежский исследователь Биргер Соренсен заявили, что в ближайшее время опубликуют «верные доказательства» искусственного происхождения коронавируса. Они утверждали, что создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом, передавала газета Daily Mail.

Кроме того, 28 мая газета The New York Times со ссылкой на источники в американском руководстве сообщила, что у спецслужб США есть данные о происхождении COVID-19. Речь может идти о маршрутах передвижения сотрудников лаборатории в китайской Ухани и о характере первой вспышки заболеваемости.

Третья пандемия века

Стоит отметить, что это действительно не первая эпидемия, вызванная коронавирусами. В 2003 году в южном Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии — SARS. Заболевание, известное также как тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), быстро распространилось на Вьетнам и Гонконг, множество случаев было зафиксировано в Сингапуре и Канаде. Эпидемию удалось остановить, всего отметили 8098 случаев, погибли от SARS 774 человека.

В причастности к распространению этого коронавируса также заподозрили летучих мышей. К людям он перешел через гималайских цивет — небольшого хищника, напоминающего енота.

В 2012 году мир напугала вспышка ближневосточного респираторного синдрома — MERS. Он тоже мог передаться от летучих мышей, болели им и верблюды. Первые случаи были зафиксированы в Саудовской Аравии, впоследствии заразились жители ОАЭ, Йемена, Франции, Германии, Италии, Таиланда, Малайзии и Южной Кореи. Всего эпидемия охватила 23 государства, было подтверждено к началу 2020 года порядка 2,5 тыс. случаев MERS, умерло от него до 912 человек. Случаи продолжают фиксироваться ежегодно.

По официальным данным, новый коронавирус Sars-CoV-2 стал широко распространяться после возникновения первой вспышки на рынке в Ухани зимой 2020 года. Убедительных доказательств версии о его искусственном происхождении, несмотря на подозрения со стороны США, пока нет. В мире COVID-19 заболели с начала пандемии 170 млн человек, скончались 3,54 млн.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс 27 января сравнил пандемию COVID-19 со Второй Мировой войной. По его мнению, из-за слишком сложной системы логистики мир оказался сильно уязвим перед новым коронавирусом. При этом пандемия, как и война, стала определяющим событием для целого поколения людей, утверждает Гейтс.

«Печальная реальность в том, что COVID-19, возможно, не последняя пандемия. Мы не знаем, когда наступит следующий удар, будет ли это грипп, коронавирус или какая-то новая болезнь, которую мы никогда раньше не видели», — подчеркнул миллиардер.