Эффективна и безопасна: РФПИ заявил о высоком спросе в мире на «Спутник V»

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» вызвала ажиотажный спрос во всем мире. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, это связано с показателями безопасности препарата и его эффективностью.

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«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — заявил он.

Дмитриев отметил, что эффективность «Спутника V» подтверждают данные зарубежных специалистов. «Это <...> данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», — уточнил он.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не одобрила препарат для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. В РФПИ надеются, что это произойдет в ближайшее время. Фонд объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» в октябре 2020 года.

Сербия

Эта европейская страна входит в список тех стран, которые одобрили российскую вакцину для применения. 28 мая глава Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за доставку в республику новой партии вакцины от COVID-19. В сообщении пресс-службы Вучича отмечается, что эта партия будет «сразу включена в процесс вакцинации в нашей стране».

Балканская республика, как отметил министр Ненад Попович, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, лидирует по показателям вакцинации.

«Благодаря полученным вакцинам, в том числе «Спутнику V», Сербия с показателем более чем в 28% привитого взрослого населения является лидером по вакцинации в Европе», — сообщил он.

Попович обратил внимание, что это успешные темпы вакцинации позволили снизить среднесуточный уровень инфицированных в 12 раз (если сравнивать с показателями марта-апреля этого года).

ЕС

Тем временем в странах ЕС призывают Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно быстрее одобрить российский препарат от COVID-19 «Спутник V». В частности с таким призывом ранее выступил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

«Темпы вакцинации нельзя снижать. Прежде всего, нужно ускорить процесс вокруг [регистрации в ЕС] «Спутника V», — сказал он газете Bild am Sonntag. По словам политика, нельзя затягивать этот процесс «исключительно из идеологических причин».

При этом ускорение процесса сертификации вакцины понятно: Бавария ожидает свои 2,5 млн доз противовирусного препарата, которые сможет получить после одобрения ЕМА.

В Германии неоднократно утверждали, что готовы использовать вакцины, которые были разработаны за пределами ЕС. Но главное условие: они должны быть сертифицированы специалистами ЕМА.

При этом еще в марте официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны Евросоюза могут приобретать российскую и другие вакцины, не одобренные европейским регулятором, но при условии, что сами понесут за ее использование ответственность.

Уже две страны воспользовались этим правом: Венгрия и Словакия. Причем в последней вакцинация «Спутником V» будет запущена не позже 7 июня. Соответствующее распоряжение на этот счет готовится Минздравом страны.

Как пишет информационное агентство Tasr, правительство республики отметило надежность препарата и то, что в стране есть «значительная группа граждан, заявляющих, что будут прививаться только вакциной «Спутник V».

Первая партия российского препарата поступила в Словакию 1 марта. Это вызвало серьезный политический кризис, так как тогдашний премьер-министр Словакии Игорь Матович и на тот момент глава минздрава Марек Крайчи заранее не сообщили об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину, отмечает РИА «Новости». Кабмин республики выступал против закупки российского препарат до того, как его одобрит ЕМА.

В итоге шесть министров покинули свои посты и призвали к отставке Матовича и Крайчи, что они и сделали. Впоследствии Матович стал вице-премьером и министром финансов.

Белоруссия

Россия не только занимается поставками вакцины за рубеж, но и привлекает другие страны для производства препарата от коронавируса. Ранее Москва передала Минску технологии по производству «Спутника V».

За это президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского премьера Михаила Мишустина: «Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы».

В республике надеются на то, что российские вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса, сказал президент Белоруссии, обращаясь к Мишустину.