Дым сигарет со штрафом: соседи курильщиков могут требовать компенсации

Россияне могут получить компенсацию морального вреда, если они страдают от курения своих соседей, напомнил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

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«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», — приводит его слова РИА «Новости».

Лебедев подчеркнул, что соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только при гармоничном взаимодействии между обществом и природой. «Сохранение окружающей среды, бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования», — сказал председатель ВС РФ.

Одно из таких решений было вынесено в ноябре 2017 году. Тогда на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) был опубликован случай из практики Верховного суда.

В течение двух лет один новосибирец судился с другим из-за того, что ему мешал сигаретный дым, который доносился с лоджии соседа прямиком в его квартиру. Истец в связи с этим требовал компенсацию и хотел через суд запретить соседу курить на балконе. Но Ленинский суд Новосибирска и апелляционная инстанция не пошли ему навстречу.

ВС признал, что законодательство России не запрещает курить на балконах (кстати, до сих пор), но россияне имеют право обратиться в суд, если курение соседей нарушает их право на благополучную окружающую среду.

Правда, к моменту рассмотрения дела в Верховном суде истец сменил место жительства, и вопрос о запрете на курение на балконе стал неактуальным. Тем не менее житель Новосибирска требовал от своего бывшего соседа выплаты выплаты компенсации за уже полученный вред.

Новосибирский областной суд по этой части иска постановил, что нет таких норм, которые бы оценивали уровень запаха табака в квартире — есть только СанПиН в области требований к качеству атмосферного воздуха. Согласно правилам, его качество в квартире должно соответствовать качеству атмосферного воздуха населенных мест, установленному санитарными правилами (СанПиН 2.1.6.1032-01).

Таким образом областная инстанция отказала жителю в удовлетворении иска. В ВС не согласились с доводами региональных коллег и напомнили о законе «О благополучии населения», согласно которому россияне обязаны не нарушать право других граждан страны на на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Помимо этого, есть закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он гарантирует право каждого человека на окружающую среду без табачного дыма и охрану здоровья от дыма сигарет.

Таким образом, ВС постановил отменить решение нижестоящей инстанции и обязал ответчика выплатить истцу компенсацию в 5 тыс. рублей, хотя тот изначально требовал в 50 раз больше.

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» действует с 1 июня 2013 года. НА основании этого документа запрещено курение в образовательных помещениях, спортивных, культурных и медицинских учреждениях. Кроме того, нельзя курить на детских площадках, пляжах, автозаправочных станциях, в общественных местах, в том числе и в транспорте, а также в подъездах жилых домов и в офисах.

Госдума пыталась запретить курение и у подъездов — ближе чем в 10 м. Эту инициативу даже поддержали в Минздраве, но она так и не была одобрена.