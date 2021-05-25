«Обезумел от любви»: почему убили секретаря администрации Кузбасса

25-летний обвиняемый в убийстве 21-летней подруги в Кемерово был влюблен в нее, однако девушка не отвечала взаимностью. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая убитой Мария.

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«Они жили в одной квартире, делили оплату пополам, поскольку были знакомы давно и нормально общались.

Никакого желания встречаться с ним как с парнем у нее не было — она полностью была погружена в учебу и работу в администрации. А вот он был влюблен в нее по уши. Ее это очень раздражало. А еще тот факт, что он задолжал ей денег за квартиру, полностью изменило отношение к нему»,

— уточнила она.

Приятель обвиняемого Андрей подтверждает: друг активно ухаживал за соседкой по квартире и старался добиться ее расположения. «Он по себе неконфликтный человек, ну влюбился парень, ну дай шанс. А она никак не хотела и в очень агрессивной форме отказывала ему. К тому же вроде бы у нее был кто-то другой, и он безумно ревновал», — пояснил он.

Молодые люди постоянно ссорились, уточнила подруга убитой. О последнем конфликте ей стало известно накануне исчезновения девушки. «Когда парень куда-то ушел, она позвонила и стала жаловаться на него. Я предложила ей пожить у меня, но она отказалась — ей всегда было важно решать проблемы самой. Думаю, что в тот день у них опять была ссора, он психанул, ударил ее по голове, а потом со страху сделал эти ужасные вещи», — посетовала Мария.

Андрей же считает: девушка сама довела сожителя до срыва. По его словам, она регулярно провоцировала его на агрессию и пыталась выжить из квартиры. «Она очень настойчивая, постоянно ссорилась с ним из-за мелочей: вещи не убрал или посуду не помыл. Но это, конечно не оправдывает того, что он сделал. И ее погубил, и себе жизнь испортил. Насколько я знаю, судим он не был», — уточнил собеседник «Газеты.Ru».

Мария описывает подругу как открытую и светлую девушку — она училась в РЭУ им. Плеханова на третьем курсе и работала в областной администрации. «Очень пробивная девчонка была, пыталась по максимуму взять от жизни, но какой-то урод испортил все планы.

Работала секретарем в областной администрации — ее взяли по рекомендации вуза как одну из лучших студенток. Планировала и дальше там работать, а в будущем попробовать стать чиновницей, чтобы помогать людям», — сказала она.

Между тем обвиняемого друг назвал «тихим парнем, который обезумел от любви». «Не помню такого, чтобы он с кем-то ссорился или задирался. В основном, всегда решал все проблемы мирно. Помогал родственникам, искал себя. Выпивохой не был, хотя и много временем проводил с друзьями. Не знаю, что с ним произошло», — заключил Андрей.

21-летняя Ксения П. пропала 19 мая 2021 года. Мать девушки обратилась в полицию и к волонтерам. Вскоре после начала поисков поступила информация от слесаря, который проводил очистительные работы в канализации многоквартирного дома. Мужчина обнаружил части человеческой кожи и волос с бурыми следами. Экспертиза показала, что останки принадлежат пропавшей девушке.

Вскоре следователи задержали 25-летнего знакомого убитой. Изначально он убеждал правоохранителей, что не знает, где находится кемеровчанка, но позже во всем признался.

Молодой человек пояснил, что между ними произошла ссора из-за ревности. Он разозлился и ударил девушку гантелей по голове. После того, как он понял, что она не подает признаков жизни, решил расчленить и вынести тело из квартиры. Останки он положил в мусорный бак, а затем вернулся домой и стал замывать следы химическими средствами.

В ходе обыска у парня обнаружили предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой он совершил преступление. Сейчас он заключен под стражу, ему уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В рамках расследования будет проведен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Расследование продолжается.