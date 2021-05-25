«Задерживать надо быстро»: ветеран ФСБ оценил операцию по захвату террориста в Норильске

Сторонник «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) намеревался устроить террористический акт в Красноярском крае. Об этом сообщает со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ ТАСС.

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Злоумышленник собирался взорвать парадную колонну военнослужащих на День Победы 9 мая, заявили в спецслужбе. У исламиста также могут быть сообщники, некоторых лиц он пытался склонить к участию в теракте. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 и части 3 статьи 205.1 УК РФ — пособничество и склонение к террористическому акту.

Задержан он был за пару недель до назначенной даты взрыва в Норильске. При этом схватили преступника в Ставропольском крае. На опубликованной видеозаписи видно, как оперативники ФСБ подбегают во дворе дома к мужчине с бородой и в бейсболке и заламывают ему руку. Бывшую с мужчиной женщину в черном платке также задерживают и отводят в микроавтобус.

Запоздавшая информация

Подполковник ФСБ в запасе, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов объяснил «Газете.Ru», почему информация о предотвращении теракта запоздала на месяц.

«До определенного времени лучше не озвучивать эту информацию, чтобы не напрячь сподвижников, людей, которые тоже принимали участие. Нужно полностью по ним отработать, чтобы полностью обезопасить и нейтрализовать всех людей, замешанных в этом преступлении», — пояснил он.

Во-вторых, добавил Филатов, задержанные террористы далеко не сразу делятся всей доступной им информацией.

«Посидев и подумав, могут сказать только через какое-то время, — сказал он. — Задерживать надо быстро, чтобы они не успели провести активные террористические мероприятия, а потом надо очень внимательно отследить все связи и отделить случайных знакомых от тех, кто принимал участие в подготовке этого преступления. Это норма, когда информация появляется только через месяц или два».

ФСБ сообщает, что в мобильном телефоне у мужчины нашли переписку, которая «подтверждает версию следствия». Кроме того, в подвале дома в Норильске, где жил задержанный, силовики нашли компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению. На видеозаписи показаны компоненты бомбы. У подозреваемого нашли также пневматический пистолет и боеприпасы для ружья.

Алексей Филатов также рассказал, как проводятся подобные задержания.

«Есть два пути получения информации: агентурный и технический. Лет сорок назад, когда я начинал как молодой лейтенант в основном это было на 70-80% агентурные сообщения, получили сигнал от гражданина, и они его отрабатывают, например. Сейчас все очень переместилось в техническую сферу, если раньше по техники это были только телефоны, которые даже не у всех были, то сейчас весь обмен информацией или даже преступления совершаются в цифровой сфере.

Теперь можно с помощью гаджетов, различных цифровых носителей выяснить намного больше, чем даже сам преступник о себе расскажет. Поэтому сегодня основную роль в предотвращении терактов играют именно IT-специалисты, которые фильтруют много информации», — рассказал подполковник ФСБ в запасе.

Он отметил, что раньше было меньше информации о работе ФСБ, но это, по-видимому, «веление времени и требование гражданского общества». «Лет 20 назад вообще никто бы не информировал о вот таких предотвращениях терактов», — подчеркнул Филатов.

Спецслужбы бдят

За минувшие два года спецслужбы предотвратили в России 78 терактов, заявил ранее глава ФСБ Александр Бортников. Он также отметил, что удалось разгромить бандподполье на Северном Кавказе и пресечь деятельность ряда террористических ячеек.

В декабре 2020 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что за год в России предотвратили более 60 преступлений террористической направленности, из них 41 было классифицировано как теракт. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов в текущем году была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Десятки боевиков, по данным властей, убиты в ходе контртеррористических операций. Среди них — восемь главарей банд. Задержаны были еще 36 руководителей группировок, а также 162 боевика и 591 пособник террористов.