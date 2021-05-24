«Слишком мягкий приговор»: стрелявшего в ребенка полицейского могут посадить

Приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который в конце 2020 года выстрелил в ногу 13-летней дочери своих друзей, пересмотрят. В марте 2021 года он получил три года лишения свободы условно. Но после того, как к прокурору Москвы Денису Попову обратился вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников с требованием приговор пересмотреть, наказание могут ужесточить.

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Мать девочки, которой в декабре 2020 года выстрелил в ногу 33-летний полицейский, изменила свою позицию и хочет, чтобы мужчина понес наказание. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая семьи Наталья (имя изменено).

«Изначально, из-за того, что этот Иван был другом семьи с которым они в тот день выпивали, из-за стресса, адреналина и алкоголя они хотели замять это дело. Говорили, что девочка врет, что он к ней приставал. Но позднее, успокоившись, они признали, что нужно более строгое наказание для него», — сообщила Наталья.

На данный момент школьница уже восстановилась от травмы — выстрел был произведен из пневматического пистолета, добавила знакомая пострадавшей. Она уточнила, что Князев принес извинения родителям и самой девочке.

«Все в окружении родителей им объясняли, что это ненормально. И это не шутка, как мать изначально говорила. Сами они не подавали заявление, чтобы ему пересмотрели срок. Но лично я надеюсь, что он отправится в тюрьму — стрелять в детей не нормально, тем более полицейскому», — сказала Наталья.

По версии следствия, в декабре 2020 года Князев поссорился с 13-летней девочкой, после чего достал из кармана травматический пистолет и выстрелил ей в ногу. Пострадавшую госпитализировали. Она рассказала, что полицейский знаком с ее родителями и пытался в нетрезвом виде ее домогаться.

По утверждению девочки, злоумышленник напоил ее алкоголем, после чего вывел на улицу, где начал приставать и лезть с поцелуями. Однако эта версия не нашла подтверждения в официальных источниках.

Очевидец произошедшего рассказывал изданию «МК», что сотрудник правоохранительных органов, являющийся знакомым пострадавшей, пытался приставать к ней. После получения отказа полицейский выстрелил в воздух, а затем прострелил своей жертве ногу.

Звуки выстрелов, прозвучавшие поздним вечером в субботу, 5 декабря, привлекли внимание очевидца, возвращавшегося домой со своей спутницей. Подойдя ближе, мужчина заметил на лавочке у подъезда кричащего ребенка и подозреваемого, скрывшегося в здании после появления свидетелей.

«Мы спросили у девушки, что случилось, и она поведала нам, что этот мужчина — знакомый ее отца — прострелил ей колено из пистолета за то, что та отказалась заниматься с ним сексом», — приводило издание слова местного жителя.

По его словам, прибывший наряд полиции не стал задерживать Князева. Это произошло только на следующий день. Позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам» — мужчину отстранили от службы и отправили под домашний арест.

В марте 2021 года Симоновский суд Москвы приговорил уже экс-полицейского к трем годам лишения свободы условно. Этот вердикт вызвал общественный резонанс. Тогда с официальным заявлением к прокурору Москвы Денису Попову обратился вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников — он потребовал пересмотра приговора.

Прокуратура подала апелляционное представление. 24 мая 2021 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщили в пресс-службе МГС. В отношении Князева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По мнению председателя комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексея Гавришева, первоначальный приговор Князеву был излишне мягким.

«Полагаю, что изначальный приговор, вынесенный гражданину Князеву, чересчур мягкий, ведь сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в ребенка из травматического оружия, и лишь благодаря чуду с девочкой все в порядке», — подчеркнул юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Гавришев считает, что после после возвращения дела на новое рассмотрение Князеву будет назначено наказание в виде реального лишения свободы, сроком до 3 лет лишения свободы по той же статье.

Адвокат Степан Карамышев придерживается мнения, что действия бывшего сотрудника полиции можно квалифицировать по другой статье — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«По это статье санкция составляет до пяти лет тюрьмы, поскольку вред был нанесен оружием или предметом, используемым в качестве оружия. Также необходимо проверить слова девочки о домогательствах. Как-то очень быстро расследование провели. Может теперь лучше отработают», — предположил собеседник «Газеты.Ru».