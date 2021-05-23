Пятимиллионный рубеж: как изменилась ситуация с коронавирусом в России

Общее количество зараженных коронавирусом россиян перевалило за 5 млн. Такие данные опубликовал оперштаб Москвы вместе с основной статистикой.

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«За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов», — говорится в сообщении специалистов. — При этом выздоровели 7 297 жителей страны».

«Таким образом, общее число выявленных заражений коронавирусом за все время пандемии — с марта прошлого года — достигло 5 001 505,

подчеркнули в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Коронавирус затронул все российские регионы. Согласно статистике оперштаба, умерли около 118,5 тыс. человек, выздоровели — 4 617 762 россиянина. По данным портала worldometers.info, Россия занимает шестое место в мире по количеству заболевших вирусом.

Двумя днями ранее пресс-служба Минздрава опубликовала сообщение о том, что в стране наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка. «В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям», — отметили в министерстве.

Кроме того, в пресс-службе ведомства призвали продолжать отрабатывать ситуации с эпидочагами, в том числе семейными. В Минздраве напомнили, что нужно обследовать всех, кто проживает в очаге, применяя меры неспецифической профилактики, и в дальнейшем наблюдать за пациентами.

По-прежнему первое место по заболеваемости среди российских регионов занимает Москва. На сегодняшний день в столице зафиксировано 1 157 039 заболевших. Из них 2 924 случая заражения — за минувшие сутки. Вылечились 1 042 788 москвичей.

Тем не менее Москвы Сергей Собянин отмечает, что Москва «справилась достойно» с вызовами пандемии коронавируса. «В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей», — добавил градоначальник в интервью на телеканале «Россия-1».

Он заметил, что московские медики не только лечили больных коронавирусом, но также проводили плановые обследования и предоставляли экстренную помощь. «Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — подчеркнул глава российской столицы 23 мая.

Несколькими днями ранее Собянин отмечал, что в столице обстановка с коронавирусом сложная, но не драматичная. «Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается», — заверил он.

Ранее он также сетовал, что москвичи не хотят делать прививки, несмотря на то, что Москва первой в мире объявила о старте массовой вакцинации.

«И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы. Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — сказал он на встрече с активистами севера-востока Москвы.

Он был также удивлен тем, что москвичей не подталкивает и то, что процедура бесплатна и организована во многих людных местах города. «Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, сейчас в парках прививаем, сейчас еще 1 тыс. руб. платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились — но относительно никого нет», — добавил Собянин.

По его словам, из 12 млн москвичей прививку от коронавируса сделали лишь 1,3 млн.