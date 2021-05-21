Спецтехника, военные и эвакуация: как Хакасия борется с паводком

В зону подтопления в городе Абаза попали более 200 домов и приусадебных участков, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что в регионе объявлен режим ЧС. «Уровень воды в реке Абакан в районе Абазы за ночь опустился, но остается выше критической отметки. В зону подтопления попадают 134 приусадебных участка и 93 частных жилых дома», — написал он.

Подтопления замечены не только в Абазе, но и в других муниципалитетах, частности, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах.

«В общей сложности в 7 населенных пунктах в 4 муниципальных образованиях подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов и 351 дачный участок», — говорится в после главы региона.

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Кроме того, «зафиксированы четыре перелива через автомобильные дороги (три — в Таштыпском районе, один — в Аскизском районе)». При этом в » городе Абакане уровень реки находится на безопасных отметках».

При этом еще вчера, как отмечает ТАСС со ссылкой на республиканский МЧС, в Абазы было подтоплено 70 участков с частными жилыми домами и 33 приусадебных участка.

По словам Коновалова, власти бросили все силы и средства на помощь населению и борьбу с паводком.

«На местах работает техника Управления инженерных защит, Минобороны РФ, МЧС, дорожные службы Минтранса РХ, спасатели, полиция, дежурят оперативные службы. Развернуты пункты временного размещения граждан», — написал глава региона.

Паводок, пишет ТАСС, вызван осадками, которые совпали с таянием снега в горах. Накануне пресс-служба правительства республики сообщала, что жители Абазы «эвакуированы и расселены у родственников».

«Интерфакс» уточняет, что эвакуированы вывезены 116 человек: четверо находятся в пункте временного размещения, остальные — у родственников. Эвакуационный пункт находится в Абазинской спортивной школе. Агентство отмечает, что там подготовлены 50 коек, но смогут расположиться до 200 человек. В то же время «Тайга.инфо» пишет о четырех пунктах временного размещения, которые могут принять более 2 тыс. человек.

«Специалисты дают непростой прогноз — ожидается дальнейший подъем воды. Но паводковая обстановка находится на постоянном контроле. Сейчас важно оперативно оценить ущерб и оказать всем пострадавшим жителям помощь», — добавили региональные власти.

О том, что улучшения ситуации не предвидится, сказала и мэр Абазы Валентина Филимонова в разговоре с главой региона Валентином Коноваловым, пишет РТС.

Один из местных жителей рассказал порталу 20 мая, что «в доме воды пока нет, но есть в подвале; в огороде — полметра воды». В этот день, как пишет «Тайга.Инфо» со ссылкой на ГУ МЧС по Хакасии, «уровень реки Абакан в районе Абазы составил 611 см».

Уровень защитных дамб составляет 720 см. На месте работает тяжелая техника, проводится отсыпка дамбы и откачка воды. Военная спецтехника прибыла в Абазу вечером 20 мая, военнослужащие будут помогать властям региона справляться с паводком. Оперативные службы дежурят в месте ЧП круглосуточно.