Ни денег, ни отдыха: как мошенники наживаются на российских туристах

42-летняя москвичка Екатерина Коновалова 19 мая 2021 года планировала улететь в Хургаду на 10 дней. За неделю до поездки она обратилась в компанию «Зеленая Линия». После подбора выгодного предложения сотрудники турфирмы отправили ей документы, заявку на бронирование отеля и реквизиты для оплаты. Инна перевела 56 тыс. рублей.

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«За день до вылета я попросила знакомых позвонить в отель, который я бронировала, и узнать, есть ли на меня бронь. Выяснилось, что брони никакой нет. Я написала об этом турагентству — с тех пор они мне перестали отвечать», — рассказала она «Газете.Ru».

Екатерина обратилась к юристам и стала искать других жертв «Зеленой Линии», чтобы подать коллективное заявление в полицию.

«У меня в голове не возникало, что это могут быть мошенники. Туры я никогда не покупала. В поездку мы всегда отдельно покупали авиабилеты и арендовали апартаменты», — поделилась женщина.

В неприятную ситуацию попала и 37-летняя жительница Волгограда. В мае 2021 года она увидела в Instagram пост об авиабилетах со скидкой 25% и купила билеты в Баку для себя и родственников.

«Вступив в переписку с неизвестным, представившимся менеджером по продажам, она выбрала удобный для нее авиарейс до Баку, после чего через мобильное приложение банка перевела на указанный им в качестве оплаты счет 54,5 тыс. рублей», — сообщили «Газете.Ru» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Менеджер перестал выходить на связь — деньги женщине так и не вернули, поэтому она решила обратиться в полицию. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» — расследование продолжается.

Со злоумышленниками столкнулась и эксперт по дайвинг-туризму, 36-летняя Вероника Бирман. В мае 2021 года она решила отправиться на отдых в Москву и забронировала апартаменты KekwToronto Lux, как она думала — на сайте Booking.com. Девушку привлекла цена за объект — 34 тыс. рублей в центре Москвы за 17 дней.

«Разместившие объявление оказались мошенниками — получив мою бронь, они узнали мои контакты. Мошенники прислали мне в WhatsApp и эсэмэской ссылку на оплату — она вела на сайт с похожим на Booking.com дизайном», — рассказала девушка «Газете.Ru».

Вероника перешла по ссылке и расплатилась.

«И после списания средств неожиданно на странице банка выпала ошибка с просьбой ввести SMS-код повторно. Если бы я это сделала, потеряла бы в два раза больше», — пояснила она.

Мошенники на этом не остановились: спустя несколько часов они вновь связались с Вероникой и сообщили, что на сайте случились «глюки» и надо заполнить форму о возврате. После этого девушка написала заявление в полицию и обратилась за помощью в Booking. Сервис компенсировал ей украденную сумму.

«В МВД «Марьина Роща» мне сказали, что сейчас только к ним в отделение ежедневно приходит по 3-5 подобных заявлений о мошенничестве. Сервису в любом случае спасибо большое. Надеюсь, что в будущем они изменят алгоритмы, чтобы никто так больше не попадался», — заключила собеседница.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова советует соблюдать следующие рекомендации:

«Прежде чем вводить личные или платежные данные на сайте, мы рекомендуем пользователям обратить внимание на адрес ресурса: если он отличается от оригинального даже на одну букву, вероятнее всего это подделка. В некоторых случаях название сайта может быть указано правильно, но к нему добавлено слово, которого на самом деле не должно быть. К тому же большая часть кнопок на фишинговых страницах, как правило, не работает, а в тексте могут встречаться ошибки и опечатки».