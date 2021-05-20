«Нужны огромные деньги»: конвоир оценил идею замены мигрантов заключенными

Инициативу директора ФСИН отправлять заключенных в трудовые лагеря будет сложно реализовать на практике, считает действующий сотрудник, занимающийся конвоем в одной из московских колоний.

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«Идея Калашникова неплохая, но сложно реализуемая, ведь у нас, даже если хватит рабочих мест, не все осужденные будут готовы работать на стройке или золотодобыче — это тяжелый труд», — сообщил он «Газете.Ru».

Ведомству также придется потратить средства для предупреждения побегов, продолжает конвоир. «Нужны огромные деньги, чтобы обеспечить каждого такого работника браслетом, который будет отслеживать его местоположение. Либо вокруг каждого участка, где они будут трудиться, надо построить глухой забор с одним входом и выходом.

Обычным людям сложно представить, как эти люди хотят на свободу, особенно если они осуждены впервые и по мелким статьям», — рассуждает он.

Еще одна потенциальная проблема — нежелание работодателей брать на работу арестантов. «Не каждая компания будет готова взять на работу заключенного — освободившихся и то неохотно берут. Ведь у людей есть стереотипное мышление — если сидел за кражу, украдешь снова, если сидел за экономическое преступление, то ты пожизненно мошенник», — пояснил он.

Вместе с тем сотрудник ФСИН подчеркивает: в подобного рода социализации больше нуждаются давние сидельцы. «У людей, которые содержатся в колониях-поселениях, есть возможность периодически покидать тюрьму, в отличие от людей, которые долгое время находятся в более строгих учреждениях. Ясно, что убийцу трех человек нельзя выпускать за пределы колонии, потому что ему терять нечего — он сбежит. Но необходимо организовать так, чтобы у них была возможность и общения, и работы. Ведь у них там день сурка на протяжении долгих лет», — сказал собеседник.

Если инициативу модернизируют и реализуют, то будет сделан первый шаг к полноценной программе по ресоциализации заключенных в России, убежден конвоир. «Я думаю, они просто решили попробовать на осужденных, у которых есть возможность пересмотра реального срока на принудительные работы. Потом, надеюсь, опыт распространят и на другие колонии: общего режима хотя бы», — заключил он.

20 мая 2021 года директор ФСИН Александр Калашников выступил с предложением организовать трудовые лагеря для осужденных. Отправлять туда будут тех заключенных, у которых можно пересмотреть реальный срок на принудительные работы — таких в России сейчас 188 тыс.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — сказал глава ФСИН.

Он отметил, что привлечение осужденных позволит компенсировать недостаток рабочей силы после оттока мигрантов из-за пандемии. Калашников заявил, что обсуждал эту проблему с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Тот сообщил, что на золотых приисках в регионе работают мигранты, для которых приходится организовывать чартерные рейсы.

«Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», — уверен Калашников.

Напомним, что согласно статье 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.

Осужденные могут привлекаться к труду в центрах трудовой адаптации и производственных мастерских исправительных учреждений, во ФГУПах уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учреждений или вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции арестантов.