«Накрыло быстро, внезапно»: как Астрахань переживает мощнейшую пыльную бурю

Пришедшая из Калмыкии пыльная буря обрушилась на Астрахань 19 мая. Сильный ветер – скоростью 15-20 метров в секунду — начался около 18.00 по местному времени (17.00 мск).

Астрахань накрыла пылевая буря pic.twitter.com/CSxE51OlY1 — Рустем Адагамов (@adagamov) May 19, 2021

«Возвращаясь с работы, мы обратили внимание на то, что на фоне абсолютно чистого неба на нас надвигается с достаточно большой скоростью необычная туча. Необычен был цвет и скорость, с которой она приближалась. За секунды, пыль поднялась такая, что видимость упала почти до нуля. Машину пришлось остановить», — сообщил «Газете.Ru» житель Астраханской области Дмитрий Кравченко.

Реклама

Буря повалила по всему городу множество деревьев, дорожные знаки, рекламные щиты. При ударе стихии пострадали два человека.

«Парень 18 лет стоял под балконом, на него упали кирпичи, госпитализирован в состоянии средней тяжести; на девочку 10 лет в пос. Оранжереи упало дерево, ее скорая помощь доставила в областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Силищевой», - передает ТАСС со ссылкой на Минздрав области.

По данным Центра медицины катастроф и аварийно‐спасательного центра Астрахани, мужчина упал со второго этажа, однако, на кадрах, записанных очевидцами, на асфальте рядом с пострадавшим видны части балкона, и полуразрушенная конструкция на 10-м этаже.

Из-за бури произошли частичные отключения электроэнергии в Лиманском, Харабалинском, Икрянинском районах, всего – более 300 частных домовладений, а также 15 многоквартирных жилых домов. В целом без электроэнергии в городе остаются около 4 тыс. жителей.

В четырех районах области — на улицах Моздокская, Боевая, возле торгового центра «Метро» и в Сабанс-Яре отключились светофоры.

«На данный момент сотрудники отдельного батальона ДПС осуществляют регулирование дорожного движения на регулируемых перекрестках, где временно вышли из строя светофоры», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Если вы думали, что песчаные бури только в пустыне...

Астрахань pic.twitter.com/UodHHaIM1h — tvoya margo (@MargoTvoya) May 19, 2021

В работе по ликвидации последствий ЧП задействовано 40 бригад спасателей — 50 единиц техники и 138 человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Астраханской области.

Местная жительница Ляйля Гимадеева уверяет, что МЧС не оповещало жителей города о надвигающейся стихии.

«Накрыло быстро, внезапно, МЧС не предупреждали. Думаю, никто не знал. Было немного страшно.

Воду только дали, электричества до сих пор нет, и говорят, что его может долго не быть. У нас жарко, и у меня были открыты форточки в итоге вся квартира в песке», — пояснила она.

Однако МЧС было организовано оповещение население области о буре – служба предупреждала жителей города и области об усилении северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с в 19.00.

«Городские службы в аврале. У них мало ресурсов», — прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию депутат Госдумы, курирующий Астраханскую область, Олег Шеин.

По данным синоптиков, ориентировочно после 22.00 ветер ослабеет до 7-12 м/с и буря закончится. По словам специалистов, буря движется в сторону Казахстана.