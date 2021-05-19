«Начальник Чукотки»: участковый держал людей в самодельной клетке

Участковый уполномоченный полиции из поселка Провидения на Чукотке незаконно сажал людей в самодельную металлическую клетку и избивал задержанных. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Чукотскому автономному округу на своем сайте.

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По данным Telegram-канала Baza, старший лейтенант Миронов в клетку сажал задержанных в том числе за распитие спиртного. «Чтобы пойманный не убежал и не помешал ему сосредоточиться, полицейский запер его в ту самую металлическую клетку», — описывается случай с одним из задержанных.

Так это ещё советских времён заведено.

"Начальник Чукотки"))) pic.twitter.com/XNCVa5jcba — Zadunaiskiy (@Zadunaiskiy1) May 19, 2021

Клетка размером с кухонный холодильник находилась в коридоре сельского пункта полиции. По данным СК, в сентябре 2020 года участковый избил и запер в клетке 21-летнюю девушку.

«В течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных основный <...> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека», — отмечается в заявлении СК.

Сотрудника подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и причинением тяжких последствий (пункты «а», «в» части 3-й статьи 286 УК РФ). Полицейскому может грозить от трех до десяти лет лишения свободы. Участковый также нарушил требования закона о полиции и положения КоАП, считают в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

В марте чукотская прокуратура сообщила, что двое экс-полицейских предстанут перед судом за избиение двух жителей поселка Провидения. Силовики пытались заставить граждан сознаться в краже телефона. Весной прошлого года полицейские задержали провиденцев, доставили в отдел и потребовали от граждан подписать заранее подготовленные документы об их причастности к хищению мобильника.

«Когда они получили отказ на свои незаконные требования, правоохранители, действуя группой лиц и по предварительному сговору, прибегли к насилию, используя спецсредства, и нанесли телесные повреждения потерпевшим», — говорится в заявлении прокуратуры. Речь, по-видимому, идет о резиновой дубинке.

В конце февраля на Чукотке двое полицейских были заподозрены в избиении местного жителя. Инцидент произошел в селе Рыткучи Чаунского района – 36-летний мужчина был избит спецсредствами при проверке информации о незаконной продаже алкоголя. Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств».