Резня в Екатеринбурге: мужчина убил троих собутыльников

Конфликт, приведший к убийствам, произошел в сквере имени Джавархарлала Неру у железнодорожного вокзала на почве распития спиртного, говорится в заявлении Следственного управления СК России по Свердловской области. По данным Telegram-канала Mash, убийства «произошли из-за разборок бездомных, все трое [погибших] были знакомыми преступника». Есть сведения, что мужчины пили водку.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции, попытавшиеся задержать подозреваемого.

«Мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил», — заявили в региональном СУ СКР.

Полицейские были вынуждены выстрелить в мужчину, он был ранен, задержан и доставлен в 23-ю больницу. Допрашивать его будут там же — это стандартная процедура, заявил источник издания E1.ru в правоохранительных органах. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь отметил, что полиции помогли задержать нападавшего трое солдат из военной бригады радиоэлектронной борьбы — они патрулировали окрестности. Один из солдат вызвал полицию и заблокировал вход в парк, еще двое вместе с правоохранителями провели задержание, рассказали РИА «Новости» в военном округе,.

Сейчас в сквере работают следователи и криминалисты, они устанавливают личности погибших и опрашивают очевидцев резни.

«Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», — заявила информагентству Ura.ru местная жительница. Сейчас в сквер на Челюскинцев не пускают прохожих, вокруг находится много полицейских машин.

По словам жильцов окрестных домов, в этом привокзальном сквере часто собираются бездомные.

Как считает главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный, причиной трагедии могло стать сочетание аномальной жары и алкоголя.

«Для нашего города это удивительно, причем средь бела дня. Я не думаю, что эти люди стали совсем недавно употреблять спиртные напитки. <...> Во время жары и так происходит обезвоживание, теплообмен меняется, организм уже работает на пределе, а тут еще алкоголь. Возможны тепловые и солнечные удары», — заявил медик.