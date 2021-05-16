Москва, встречай: как не попасться на уловки мошенников при аренде квартиры

Молодая пара — 25-летний Илья и 24-летняя Виктория — в начале 2021 года переехала в Москву из Новосибирска. Чтобы не ютиться у родственников, они искали двухкомнатную квартиру в аренду — изучение предложений на разных платформах закончилось тем, что в марте они остановились на варианте на Тимирязевской, обнаруженном на сайте по продаже и аренде квартир, — зеленый район находится не слишком далеко от центра, а аренда стоила вполне приемлемые 50 тыс. рублей.

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Собственник сообщил, что оплатить аренду и залог необходимо прямо сейчас, потому что перед Викторией и Ильей квартиру смотрел парень, который готов заселиться. Владелец добавил, что пара его устраивает больше.

К этому моменту Виктория и Илья устали от долгих поисков — поэтому быстро посмотрели документы на собственность, паспорт и решили подписать договор об аренде. И заплатили 100 тыс. рублей – стоимость квартиры за месяц и залог.

«Весь следующий день мы перевозили вещи с квартиры родственников. Не прошло и суток после заселения, как нам позвонил в дверь человек, который назвал себя владельцем помещения и сказал, что пришел забрать ключи. Мы были в недоумении. Выяснилось, что мы видели поддельные документы. Мы начали звонить человеку, с которым подписывали документы, но абонент уже был недоступен», — рассказывает Виктория.

«Нам пришлось съехать жить обратно к родственникам, потому что денег фактически не осталось. Позже мы накопили на залог и сняли квартиру в начале мая. Тогда мы были в шоке от того, как нас встретила Москва», — добавила девушка.

21-летняя Алена с 20-летней Екатериной в августе 2020 года нашли через группы в соцсетях двухкомнатную квартиру в Москве недалеко от станции метро «Пролетарская».

Женщина, которая показывала квартиру, представилась дочкой собственницы, которая лежит в тяжелом состоянии и не может показать помещение сама. Доверенности у нее не было — только копии паспорта матери и ее документы на собственность. Женщина показала студенткам свой паспорт, где была такая же фамилия, как в остальных документах — для Алены и Екатерины этого было достаточно, они заплатили 45 тыс. рублей за первый месяц и такой же залог.

Студентки прожили в помещении меньше недели, когда к ним приехала та самая мать, чтобы показать квартиру потенциальным арендосъемщикам. Выяснилось, что никакой дочери у нее нет, это была риелтор, которой собственница сделала дубликат ключей, чтобы та тоже могла показывать квартиру потенциальным жильцам. Документов собственница и риелтор не подписывали, поэтому найти ее уже не представлялось возможным.

«Риелтор уже не отвечала на звонки. Эта воровка втерлась в доверие и к нам с Катей, и к собственнице. Подделала документы, и теперь ее не найдешь», — рассказала Алена.

Согласно исследованию Финансового университета, основанному на официальной статистике МВД и информации судов, за 2020 год было зафиксировано 7,2 тыс. случаев мошенничества, связанных с операциями с недвижимостью, — это на 16% больше, чем пять лет назад (6,2 тыс.).

При этом, согласно исследованию, до приговора в прошлом году дело дошло только в 964 случаях, тогда как в 2005 году было вынесено 1,5 тыс. приговоров. Заместитель декана юридического факультета Финансового университета Венера Шайдуллина объяснила ТАСС, что рост количества случаев мошенничества обусловлен социально-экономическими и технологическими факторами.

«С внедрением новых технологий появляются новые инструменты совершения мошеннических действий. Кроме того, в условиях экономического кризиса люди стали экономить на услугах профессиональных участников рынка, мало кто обращается к нотариусам и профессиональным риелторам», — сказала она.

Есть схемы мошенничества, когда риелтор в предмете договора, указывает информационные услуги, и по условиям договора соискатель должен оплатить сразу полную стоимость — но квартиросъемщик не получает от риелторов ничего, кроме адресов-пустышек и заблокированных номеров. Часто риелторы меняют замки после подписания договора сразу с несколькими соискателями и получения оплаты. Бывает, риелтор и владелец квартиры в сговоре и после подписания договора и получения денег досрочно выселяют жильцов.

Для того, чтобы не попасться мошенникам при поиске квартиры в аренду, нужно соблюдать несколько правил — указывать в договоре условия, при которых арендатор может быть выселен из квартиры досрочно, процедуру компенсации затрат на ремонт, описание квартиры и реквизитов правоустанавливающих документов по ней. И помнить, что при сделке у владельца квартиры должны быть бумаги, подтверждающие его право собственности: оригиналы правоустанавливающих документов на квартиру (договор купли-продажи, дарения и т.д.), действующая доверенность на право сдавать жилье в аренду от других собственников (если они есть) и другие.

Кроме того, квартиру имеет смысл проверить на сайте Росреестра, попросив у арендодателя выписку из ЕГРН.