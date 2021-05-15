Свердловского депутата арестовали по делу 17-летней давности

В Свердловской области арестован депутат думы Артемовского городского округа от «Единой России» Геннадий Виноградов и его сын Роман, им предъявлено обвинение в убийстве жителя города Артемовский, совершенном в 2003 году.

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По решению Березовского районного суда, 62-летний Виноградов и его 40-летний сын проведут ближайшие два месяца в СИЗО, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Следователями СК РФ отец и сын были задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — подчеркнул собеседник издания.

В проведении мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что, в зависимости от пункта, часть 2 статьи 105 предусматривает в качестве наказания лишение свободы на различные сроки до пожизненного.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий заявил о приостановке членства Виноградова в партии до решения суда о том, виновен он или нет.

«На время ареста членство в партии Геннадия Виноградова будет приостановлено. Если в суде докажут вину депутата, из партии его исключат. Если же доказательств не найдется, его полностью восстановят в должности без вопросов», — приводит его слова сайт kp.ru.

Четыре дня назад Виноградов вместе с сыном уехал в столицу региона и не вернулся. Мужчины никому не сообщили своего местоположения и перестали выходить на связь, приводит слова местных жителей сайт Артемовска «Все будет».

Убийство местного жителя – «гражданина Б.» как пишут СМИ, в котором обвиняют Виноградовых, произошло в сентябре 2003 года. Тогда депутат с сыном проходили подозреваемыми, но следствие так и не предъявило им обвинения.

Однако родственники убитого местного жителя уже тогда выражали уверенность в причастности Виноградовых к преступлению и обещали добиться правды.

В апреле этого года в район приезжали областные силовики и проводили некие следственные действия по этому делу. При этом в ОМВД по Артемовскому району заявили, что у них никаких материалов по данному делу нет.

Геннадий Виноградов был избран в думу Артемовского городского округа в сентябре 2018 года. Депутат известен своими эксцентричными выступлениями. Так, в декабре 2019 года он при обсуждении бюджета грубо оскорблял председателя думы Константина Трофимова и ряд других своих коллег.

«Константин Михайлович, вы знаете, что народ вас уже публично называет сукой? Это же не я сказал — народ. Далее на камеру человек сказал [о думе Артемовска в целом] — это же петушатник, самый натуральный петушатник», — возмущенно заявил Виноградов и кинул стопку бумаг на стол.

После этого он покинул заседание, напоследок поздравив спикера Трофимова с наступающим Новым годом.

«Следующий год крысы, это ваш год, я так понимаю», — сказал Виноградов.

Трофимов в ответ пообещал пожаловаться на коллегу в правоохранительные органы.

«Он ссылался на какой-то абстрактный народ, а нам народ другое говорит. Я на его слова не обиделся, но правовую оценку мы им дадим. Посоветуемся с юристами. Виноградов любит всякие выходки, ранее он предлагал нарядить нашего мэра в красную юбку», — сказал спикер.

Тем не менее к Виноградову тогда не было применено никаких санкций со стороны правоохранительных органов.