Эхо стрельбы в Казани: как людей поглощает «комплекс бога»

Комплекс, при котором человек начинает считать себя богом, — редкое психическое расстройство, которое тяжело поддается лечению. Зачастую оно проявляется на фоне других ментальных заболеваний, рассказал «Газете.Ru» психиатр Андрей Борисов.

«Так называемый «комплекс бога» характерен тем, что человек считает себя богоподобным существом, которое занимает ступень гораздо выше, нежели обычный человек. Именно они стараются идти вразрез с общепринятыми нормами.

Такое поведение мы и увидели у Ильназа Галявиева. Это психотическое состояние могло возникнуть у него внезапно — на фоне острого психоза. Не бывает такого, чтобы не было причинно-следственной связи. Сперва наступило состояние острого психоза, к которому добавился этот комплекс», — пояснил Борисов.

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Риск заработать такой комплекс особо высок среди людей до 20 лет, ведь именно до этого возраста во многом формируется психика — на основании жизненных ситуаций и травм, говорит детский психиатр Ольга Николаева.

«Это человек, у которого не сложились отношения с родителями: он мог расти в неблагополучной семье, столкнуться с насилием и тираническим отношением. Ребенка элементарно недолюбили. Либо он мог испытать буллинг со стороны сверстников. Все это, без должного наблюдения и проработки, превращается в огромный кусок комплексов и психологических проблем, которые в будущем могут вылиться в такое поведение или внезапное психотическое состояние», — разъяснила она.

Вместе с тем «комплексу богу» могут быть подвержены и взрослые люди с психическими расстройствами. «Но это совершенно не значит, что каждый человек с диагнозом опасен. Есть те, кто тяжело душевно больны, но различают, что хорошо, а что плохо», — подчеркивает Николаева.

Психиатр Борисов в свою очередь предупреждает: люди с подобным комплексом часто склонны вербовать единомышленников, чтобы те поклонялись им и исполняли их желания. «Так называемый «бог» не может жить без рабов и свиты. Вербовка делается намеренно, чтобы подверженные влиянию ему поклонялись», — говорит эксперт.

«Они ищут в таких, как Галявиев, единомышленника, а, так как он убеждал их, что они такие же боги, как и он, то представьте, что происходит в их сознании, когда понимают, что они не такие ущербные — как для себя, так и для общества. Но разница огромная, здесь нет психиатрической истории, как у Галявиева. Такие нестабильные подростки, осознав, что все, во что они верили, — ложь, вполне могут разочароваться в себе и в мире, а после покончить с собой», — добавил Борисов.

Специалисты уверены: отношения с родителями — главный фактор, который может привести к такому расстройству. При становлении психики и формировании личности подросткам необходимы забота и доверие, подчеркивают они.

«Важно: если ребенок начинает отдалятся, даже постепенно, стоит ненавязчиво контролировать, попытаться поговорить и при необходимости обратиться к психотерапевту. Лучше его другом будет врач, чем преступник», — объясняет Николаева.

«Нельзя «забивать» на ребенка. Представление о том, что вы все о нем знаете, может быть ошибочным. Пример Галявиева показателен. Он еще в школе предлагал сжечь учительницу и родители не отвели его к специалисту, посчитав это шуткой. Результат этой ошибки на глазах», — сетует Борисов.

После трагедии в казанской школе, где погибли девять человек, стало известно об еще нескольких случаях схожего с Галявиевым психического поведения. Так, жительница Казани рассказала СМИ, что за год до стрельбы в учебном учреждении, ее сын, как и Ильназ Галявиев, считал себя богом, а затем покончил с собой.

«Он говорил: «Я бог!» Я так поняла, что это все из интернета. Возможно, это игры», — утверждала она.

Молодой человек, как и Галявиев, учился в колледже ТИСБИ и незадолго до смерти начал странно себя вести — одеваться в черное и употреблять наркотики.

Также в одном из домов Челябинска нашелся еще один «бог», который три года терроризировал соседей — 35-летний Денис Кузнецов любил стучать по трубам и стенам, грозя соседям своим разрешением на оружие.

После казанской трагедии жильцы подъезда обратились в полицию. В результате мужчину отправили в психиатрическую больницу для проверки.