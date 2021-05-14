Онищенко призвал россиян не паниковать из-за слов Мясникова о новой волне COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии коронавируса, что, по его мнению, было «предсказуемо».

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«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — сказал он в видео, которое разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, это происходит «не одновременно» — у каждого региона свой «график». Медик считает, что снижение заболеваемости, которое в России началось тремя месяцами ранее, было ожидаемым. При этом на ноль показатели не вышли.

«Где-то в мае начнется новая волна. И вот она начинается», — констатировал Мясников, подчеркнув, что она «продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять».

Телеведущий подчеркнул, что помимо ношения средств индивидуальной защиты от коронавируса, гражданам следует делать прививки.

«Дело в том, что во всем мире [профилактические меры] соблюдают очень строго, в отличие от нас [россиян]: носят маски, респираторы, локдауны. Их это не спасло — все равно цифры смертности и цифры заболеваемости очень высоки», — заявил он, резюмировав, что только вакцинацию обеспечивает надежную защиту.

В комментарии «Газете.Ru» депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал это заявление Мясникова непрофессиональным. По его словам, телеведущий использовал ненаучную терминологию.

«Я вообще считаю деструктивным разговор об уровне подъемов заболеваемости в контексте понятия «волны». Волны используются в мореплавании», — подчеркнул Онищенко.

По его словам, «волны, плато, штормы — это все лукавство непрофессионалов». Врач-эпидемиолог отметил, что огорчается, когда слышит от коллег «эти вульгаризмы».

Онищенко призвал россиян не паниковать из-за заявлений Мясникова. Сам депутат не считает телеведущего специалистом в вопросе эпидемий.

«Я бы призвал всех своих коллег понимать, что профессия врача не дает права быть специалистом во всех областях медицинского знания, эпидемиология — это удел эпидемиологов», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что подъем заболеваемости в России может быть связан с несоблюдением противокоронавирусных мер и ухудшением погоды в некоторых регионах.

«Некоторый подъем обусловлен во многом тем, что мы расслабились и забыли про меры профилактики — не носим маски, не соблюдаем социальную дистанцию. Между тем эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная и расслабляться рано», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что в последние дни во многих российских регионах была пасмурная, дождливая погода, при которой вирус может распространяться более активно.

«Как будет развиваться ситуация дальше, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Если мы ответственно подойдем к выполнению противоэпидемических рекомендаций, то очень скоро заболеваемость снова начнет снижаться», — сказала она, отметив, что в этом поможет солнечная погода и «набирающая обороты вакцинация».

В последние дни показатели заболеваемости в стране не превышали 8,5 тыс. заболевших за сутки. В Москве этот показатель держался на уровне 2,7-2,9 тыс. Но с 13 на 14 мая в России зарегистрировано 9462 случаев заболевания, из них 3818 — в столице. За сутки в России полностью выздоровели 9 756 человек, уточнили в оперштабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе. По его словам, она стабильная.

«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой. Пользуясь случаем, еще раз хочу пригласить москвичей на пункты вакцинации», — сказал Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», отметив, что прививочные пункты есть не только в поликлиниках и ТЦ, но и в 40 парках города.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила ранее, что ситуация с распространением коронавируса в столице напряженная. Она подчеркнула, что вирус «никуда не исчез».

«Цифры заболеваемости нас не радуют», — сказала она, добавив, что возможны периодические повышения и понижения заболеваемости.

Всего на сегодняшний день в Москве коронавирус выявлен у более 1,1 млн жителей города, умерли свыше 19 тыс. человек, выздоровели 1 млн граждан.

Тем временем гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждает, что второй год пандемии коронавируса может привести к большему числу смертей, нежели 2020 год.

«COVID-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый», — подчеркнул он, призвав страны применить «комбинацию мер» по противодействию вируса. Он имел в виду вакцинацию и другие шаги в области общественного здравоохранения.