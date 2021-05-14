Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Белое море» и Черная дыра: как Нижний Новгород решает проблемы экологии

Нижегородская область стала одной из стартовых площадок нацпроекта «Экология»

close
Шуваловская свалка, вид сверху Шуваловская свалка, вид сверху
Шуваловская свалка, вид сверху

Шуваловская свалка, вид сверху

Министерство экологии Нижегородской области
Нижегородская область стала одной из стартовых площадок нового федерального проекта «Чистая страна», входящего в нацпроект «Экология»
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Интерес к экологии в России за последние 20 лет существенно вырос и успел стать насущной потребностью, заявил недавно зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Особенно хорошо этот тренд заметен в Нижегородской области, губернатор которой Глеб Никитин возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Экотематика буквально пронизывает всю жизнь Поволжья — от приближающегося празднования 800-летия Нижнего Новгорода до решения таких частных вопросов, как рекультивация свалок и обмен опытом с другими регионами.

«Нижегородская область является одним из лидеров по реализации национального проекта «Экология», — говорит губернатор региона. — Мы были первыми в России, кто в рамках федерального проекта «Чистая страна» приступил к ликвидации трех крупнейших объектов накопленного экологического вреда, используя инновационные технологии. На данный момент рекультивация шламонакопителя «Белое море» и свалки ТБО «Игумново» в Дзержинске завершена, в этом году объекты исключили из Государственного реестра объектов накопленного экологического вреда. На третьем объекте – самом сложном как по составу, так и по технологии, – свалке промышленных отходов «Черная дыра», — работа по обезвреживанию отходов продолжается».

Еще одну проблемную свалку Нижнего Новгорода – Шуваловскую – планируют ликвидировать в следующем году. В прошлом году область получила на эти цели больше 300 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас подготовительные работы на этом объекте завершены. В этом году разработаны проекты рекультивации двух областных свалок — в Богородске и Первомайске, на это выделено более 7 млн рублей.

close
Работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» полностью завершены Работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» полностью завершены
Работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» полностью завершены

Работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» полностью завершены

Министерство экологии Нижегородской области

«Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий, экологическая обстановка в Нижегородской области в настоящее время в целом является стабильной, — говорит эколог, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова. — В целом принимаемые нижегородскими государственными органами меры позволяют достичь улучшения состояния окружающей среды, обеспечения безопасности населения, объектов природопользования, животного и растительного мира и среды их обитания, природных систем и территорий Нижегородской области».

Одновременно с ликвидацией известных объектов накопленного экологического вреда ведется работа по выявлению новых.

В 2019 году специалисты обследовали шесть адресов, в том числе свалку промотходов в Павлове, пруды-накопители кислых гудронов, мазутохранилище «Нефтеямы», полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, а также свалку на бывшем заводе «Заря» в Дзержинске и хранилище гудрона на Московском шоссе.

Другое важное направление экологической работы в Нижегородской области – реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Параллельно в регионе решают задачу раздельного сбора мусора. Уже разработан и утвержден специальный пониженный тариф (для юридических лиц. – Прим. «Газеты Ru») на отсортированные твердые бытовые отходы.

«В Нижегородской области активно проводится работа по реализации раздельного сбора отходов, — продолжает Наталья Соколова. — Предусмотрено раздельное накопление отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и ТКО, не подлежащих сортировке. В области имеются участки по переработке резинотехнических изделий, аккумуляторов, бумаги и картона, всего работают 33 предприятия».

Важно отметить, что перед стартом мусорной реформы в регионе насчитывалось пять мусоросортировочных комплексов. Их мощностей было достаточно для обработки более чем 60% отходов, образующихся в Нижегородской области.

В 2019 году в областном центре ввели в эксплуатацию — крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров «Фантастик-Пластик». Он специализируется на утилизации полиэтилена и ПЭТ-бутылок, из которых получается прекрасное сырье для изготовления нового пластика.

«В Нижегородской области активно реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Мы - одни из тех, где реформа прошла достаточно гладко. Этому способствовала большая подготовительная работа с региональными операторами, управляющими компаниями и жителями», — отметил губернатор региона Глеб Никитин.

Заботу жителей Поволжья об экологии высоко оценило Русское географическое общество: в прошлом году оно признало нижегородский проект «Плавучий университет Волжского бассейна» одним из самых ярких и значимых достижений. В рамках проекта студенты Волжского государственного университета водного транспорта вместе с учеными ведущих вузов России проводят мониторинг состояния Волжского бассейна и ищут способы оздоровления великой русской реки.

close
Озеро Светлояр, с которым связана легенда о затонувшем городе Китеже Озеро Светлояр, с которым связана легенда о затонувшем городе Китеже
Озеро Светлояр, с которым связана легенда о затонувшем городе Китеже

Озеро Светлояр, с которым связана легенда о затонувшем городе Китеже

Туристический центр Visit Nizhny

«Сейчас в Нижегородской области реализуется несколько направлений по нацпроекту «Экология», — говорит руководитель экологической организации «Изменим Мир» Анастасия Плужникова. — Это работа с отходами, оздоровлением Волги, с озеленением и многое другое. Губернатор Глеб Никитин у нас председатель комиссии по экологии в Госсовете. Для него это приоритетная задача. Необходимо уделять еще больше внимания профилактике, экологическому просвещению и образованию».

Экологии посвящены несколько событий празднования 800-летия Нижнего.

Например, традиционные весенние субботники в Нижнем Новгороде уже проходят в новом формате — уборка сопровождается музыкой, угощениями и лекциями о правилах раздельного сбора мусора. Первый из таких субботников прошел 24 апреля на 350 городских территориях. В нем участвовали больше 35 тысяч человек, за один день они избавили улицы, дороги и газоны от 4500 кубометров мусора.

Важным событием юбилея станут просветительские и информационные акции в рамках проекта «Экостарт 800». Они направлены на защиту окружающей среды от загрязнений и разрушения, разумное потребление и охрану природных ресурсов.

close
Природные ландшафты и объекты, Керженскии? рассвет Природные ландшафты и объекты, Керженскии? рассвет
Природные ландшафты и объекты, Керженскии? рассвет

Природные ландшафты и объекты, Керженскии? рассвет

Туристический центр Visit Nizhny

Своеобразной точкой притяжения защитников природы в Нижнем Новгороде стал парк «Швейцария», который местные жители называют «легкими города». «Швейцарию» выбрали ключевым объектом благоустройства к 800-летию города – к юбилею парк получит новые павильоны и зеленые насаждения, а для 40 видов обитающих тут птиц школьники построят скворечники.

В феврале «Швейцария» встала на «зеленую гарантию» — это новая для отечественных экологов практика внедряется Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).

Гарантия означает, что ВООП берет на себя обязательства по высадке новых деревьев в парке, если растения пострадают при благоустройстве. «Зеленая гарантия» будет защищать «Швейцарию» и ее флору до июля 2024 года. Именно в этом парке 14-15 августа пройдет экологический фестиваль Botanica, объединяющий сторонников экологии и разумного потребления.

Губернатор области Глеб Никитин активно изучает природоохранный опыт других регионов: недавно он посетил Челябинск, откуда привез перспективные наработки по организации стационарных и передвижных постов наблюдения за качеством воздуха. Приближающееся 800-летие Нижнего Новгорода заложит прочные основы для дальнейшего устойчивого развития города, один из принципов которого – жить и действовать экологично, с заботой о природе и на благо будущим поколениям.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку