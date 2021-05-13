Солнечный санитайзер: как жаркое лето поможет победить COVID-19

Погода этим летом должна определить уровень заболеваемости COVID-19 в России. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Если будет пасмурно и дожди, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса», — отметила она.

Гораздо лучше, если летние месяцы будут солнечными и жаркими. Передача вируса тогда снизится. «Удастся уклониться от всплеска заболеваемости», — отметила биолог.

Реклама

Кроме того, Баранова напомнила, что сейчас в мире появляются новые штаммы коронавируса. «Многие настолько же неприятны, как бразильский или британский, индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России и конкурируют между собой – какой из них в какой местности победит, пока не ясно», — подчеркнула она.

В марте прошлого года доктор биологических наук Анча Баранова уже отмечала, что высокие температуры «тормозят» пандемию COVID-19 – на жаре капли с вирусом высыхают, и он теряет свою вирулентность.

«Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Это не сразу происходит. Если в текущей обстановке вирус на поверхности «сидит» три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может «сидеть» три часа», — заявила биолог.

Баранова добавила, что за три часа предмет с вирусом успеют потрогать гораздо меньше человек, поэтому снизится число заразившихся. Впрочем, к закрытым помещениям это не относится. Вирусы будут выживать в среде с кондиционерами. «Я говорю только про открытый воздух», — обратила она внимание. Кроме того, погода помогает бороться с коронавирусом летом.

«У нас есть сезоны. Я только говорю об умеренных широтах. Даже дневная температура выше 21 градуса поможет. Это же средняя температура, а у нас внутри дня бывают температурные максимумы», — продолжила Баранова.

По ее словам, если хотя бы один час днем будет температура в +22...+23°C, то этого будет достаточно, чтобы снизить активность COVID-19.

Впрочем, есть и противоположные мнения. В июне 2020 года завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявлял, что активность коронавируса вряд ли снизится из-за летней жары. «Она почти никак не влияет. Я не думаю, что будет сильное влияние. Посмотрите, что происходит в Бразилии: сильного влияния не будет», — сказал он «Интерфаксу».

Академик РАН напомнил, что коронавирус чаще всего передается респираторным путем. Этот путь, по его словам, активнее всего задействован в помещениях, а не на улице. Таким образом, с учетом слов профессора Барановой, влияние на COVID-19 погода оказывает не напрямую.

В декабре 2020 года специалисты Гарвардского университета пришли к выводу, что сезонные колебания ультрафиолетового излучения влияют на распространение COVID-19.

«Болезнь распространяется быстрее зимой, когда темно, и медленнее летом», — говорится в опубликованном исследовании. Анализируя ежедневные данные по COVID-19 и изменениям погоды из примерно 3000 регионов в более чем 170 странах, Проктор с коллегами обнаружили, что распространение COVID-19, как правило, снижается в течение нескольких недель после более высокого воздействия ультрафиолета.

Хотя анализ показал, что чем выше уровень ультрафиолета, тем ниже темпы распространения COVID-19, остается неясным, какой механизм при этом работает, признаются ученые. Возможно, УФ-излучение разрушает вирус на поверхности или в микрокаплях, или, может, в солнечные дни люди чаще находятся в местах, где шансы заразиться ниже.