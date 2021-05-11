«Задача — не просто отпраздновать юбилей, а сделать то, что останется на долгие годы»

«Город 800»

К юбилею в Нижнем Новгороде разработали масштабную инфраструктурную программу «Город 800», которая включает в себя реставрацию, благоустройство и строительство. Речь идёт о порядка 140 объектов. Это сделает центр города комфортнее для горожан и привлекательнее для туристов.

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«Задача не только в том, чтобы просто отпраздновать юбилей, а сделать то, что останется в городе на долгие годы. Мы приводим в порядок то, на что десятилетия не хватало времени и средств, — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Это даст дополнительный импульс развития городу, сделает его комфортным мегаполисом, при этом сохранившим свою идентичность».

На подготовку Нижнего к юбилею выделено 23 млрд рублей. Более 3,5 млрд — внебюджетные инвестиции. Большая часть средств направлена именно на инфраструктуру.

В рамках благоустройства к юбилею будет готово 12 общественных пространства общей площадью 150 га, создающих связную пешеходную сеть. Три из них уже открылись, на девяти сейчас кипят работы. Всего в проекте благоустройства 33 территории. Работа над ними продолжится в следующем году.

Дополнительно приведут в порядок скверы и парки по всему городу. Итого к августу благоустроят 240 га городской территории — это почти в четыре раза больше, чем в 2020-м.

Говоря о масштабном благоустройстве Нижнего, эксперты сравнивают его с преобразованиями, Санкт-Петербурга к празднованию 300-летия города и Казани к Универсиаде 2013 года. За годы подготовки к Универсиаде в столице Татарстана построили, реконструировали и отремонтировали десятки объектов: спорткомплексов, дорог, гостиниц, вокзалов, домов, а также аэропорт.

Для сравнения: в 2001–2003 годах перечень мероприятий по благоустройству и подготовке к празднованию 300-летия Петербурга состоял из 203 позиций. В Нижнем Новгороде таких объектов – 120. С учетом курса доллара бюджетирование грядущих юбилейных мероприятий оказалось сопоставимо с подготовкой к празднику в Петербурге: $268 млн на 120 объектов против $1,36 млрд на 203 объекта.

Урбанисты считают, что Нижний сможет применить опыт и Петербурга, и Казани. Здесь хорошо понимают, что юбилей города — это шанс вложиться в городскую среду, а не в строительство, например, торговых центров.

«Комфортная городская среда максимально важна, — говорит урбанист и автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман. — Это не просто какие-то «хотелки», это вопрос качества жизни, она включает в себя много разных компонентов, от экологии до безопасности. Улица с озеленением куда лучше, чем просто улица с асфальтовым полем. Улица — самое важное общественное пространство, мы все им пользуемся каждый день».

Большая часть работ по благоустройству Нижнего Новгорода пройдет на набережных и бульварах. Концепции разрабатывали опытные и авторитетные архитектурные бюро, в том числе КБ «Стрелка», Megabudka и MLA+.

close Набережная гребного канала — до (вверху) и после (внизу) Набережная гребного канала — до (вверху) и после (внизу) АНО «Центр 800»

Четыре набережные

Эксперты уверены, что Нижнему необходимо создавать пространства для неспешных прогулок. В городе, стоящем на месте слияния двух рек, лучше всего для роли прогулочной зоны подходят набережные.

«Туристам будет приятно приехать в город отдохнуть, погулять по променадам вдоль реки, минуя общественный транспорт, пройти по всему центру города», — говорит координатор общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» (Санкт-Петербург) Ярослав Костров.

Те, кто бывал в Нижнем, наверняка ходили по Нижне-Волжской набережной — ее привели в порядок к ЧМ-2018.

Прежде там восемь лет стоял синий забор. Сейчас это комфортное место для прогулок с велодорожкой. Однако до лучших столичных пока явно не дотягивает. Тележки с мороженым и напитками работают от генераторов, заглушающих всё вокруг. К августу этот провинциальный колорит уберут: всех торговцев подключат к электросети, для этого тут сейчас тянут кабель. Еще здесь высадят деревья, сделают теневые навесы у причалов. Ландшафт дополнит светомузыкальный фонтан площадью 177 м2, который построят на внебюджетные средства.

Трёхкилометровую Нижневолжскую продолжает набережная Гребного канала, которая популярна среди велосипедистов, бегунов и любителей порыбачить.

Она не видела комплексного ремонта с 1973 года. Последний раз здесь перекладывали асфальт на верхнем ярусе в 2019 году. В этот раз вернут к жизни оба яруса длиной 3,5 км каждый, решат проблемы с освещением и озеленением, установят лавочки и лежаки, туалеты и раздевалки. Еще восстановят трибуны, сделают беговую дорожку, площадки для воркаута, йоги и пинг-понга.

Отдохнуть с видом на слияние двух великих рек можно будет на набережной Федоровского. После обновления она станет местом, которое позволит Нижнему подтвердить свой, пусть и неофициальный, статус столицы закатов.

Еще одно перспективное пространство, которое никогда не использовали — Окская набережная. Здесь уже идут работы, чтобы превратить пустую бетонную улицу в современный променад с двухполосной велодорожкой.

close Александровский сад — до (вверху) и после (внизу) Александровский сад — до (вверху) и после (внизу) АНО «Центр 800»

Стрелка и Ярмарка

«Создание озелененной системы пешеходных бульваров с велодорожками в крупном промышленном городе, каким является Нижний Новгород, всегда было мечтой и задачей градостроителей, — говорит член Союза архитекторов России, председатель нижегородской областной общественной организации «Объединение ландшафтных архитекторов» Ольга Воронина. — Такая система проникновения природы сквозь город и горожан необходима для здоровья населения и экологической устойчивости города».

В июле завершится благоустройство площади перед знаменитой Ярмаркой.

На месте 20-летнего котлована здесь построили новый павильон, вокруг всех корпусов ведётся благоустройство. А в августе откроется еще одна ключевая локация города — Стрелка. Мыс на месте слияния Волги и Оки был закрыт для посещения более 80 лет. Теперь на территории появится концертный зал и галерейное пространство, места для прогулок.

close Ярмарка — до (вверху) и после (внизу) Ярмарка — до (вверху) и после (внизу) АНО «Центр 800»

Большая Покровская, Александровский сад и Почаинский бульвар

Центральную часть главной пешеходной улицы города — Большой Покровской — не ремонтировали 15 лет. На «местном Арбате» были ямы и лужи, любоваться старинными особняками мешали провода и рекламные конструкции. Все это сейчас исправляется.

Подключились к задаче и бизнесмены: они приводят в порядок входы в кафе и магазины, меняют вывески в соответствии с новым дизайн-кодом. На время работ улицу перекрывают частично и только в половину ширины, чтобы сократить неудобства для пешеходов и бизнеса.

Александровский сад — единственный парк в историческом центре Нижнего Новгорода.

В этом заброшенном на вид лесу около Кремля раньше играли симфонические оркестры, отдыхали горьковчане. Сегодня сад возвращают в городскую жизнь. К истории парка относятся бережно: в нем собираются воссоздать знаменитую летнюю эстраду «Ракушка», в которой будут устраивать концерты под открытым небом.

Кстати, в Кремле тоже ведётся комплексное благоустройство.

Общая площадь благоустройства и ремонтно-реставрационных работ составляет 177 тыс. квадратных метров, площадь озеленения — 143 тыс. квадратных метров. Несмотря на административную функцию Кремль станет общественной территорией.

С другой стороны Кремля — Почаинский бульвар. Его превратят в исторический аттракцион. По задумке авторов проекта, на всем протяжении бульвара разместят игровые архитектурные элементы, которые смогут стать основой для квестов и мобильных приложений.

800-летие Нижнего Новгорода позволит городу закрепиться на карте России как современный мегаполис, дружелюбный по отношению к местным жителям и туристам.

«Подготовка к 800-летию идет максимальными темпами, — говорит заместитель председателя Правительства Нижегородской области Олег Беркович. — Процесс ускоряется за счёт наращивания рабочей силы, за счёт синхронизации всех уровней власти и графиков всех служб: сначала водоканал, потом дорожники, потом благоустройство. К 800-летию мы получили ресурс, который позволит сделать качественный шаг в развитии города».

В фокусе не только пешеходная сеть. В прошлом году в Нижнем отремонтировали 530 тысяч м2 дорожного полотна. В этом году планируется отремонтировать еще 680 тысяч м2. Облик улиц формируют и отреставрированные дома, которых в программе ровно 100.

«Нижний Новгород благодаря новым пространствам, которые появятся в городе, действительно, вернет себе тот дореволюционный лоск, который позволял называть его «Карманом России», благодаря богатству, выхоленности фасадов, гражданской архитектуре и так далее, — говорит директор креативного бюро «Архитрав», основатель проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов. — Люди смогут гулять не только по привычным улицам Рождественская, набережная Федоровского, которые были благоустроены гораздо раньше. Появится возможность оценить масштаб преображения на улице Ильинская, которая сохранила купеческую застройку восемнадцатого, девятнадцатого столетия, значительное количество усадеб. Нижний Новгород еще не посадил в центре значительное количество «муравейников-человейников» его соразмерная человеку малоэтажность в центре позволяет довольно оптимистично оценивать все проекты».

Мировой опыт подсказывает, что современные города должны отвечать двум критериям: с одной стороны, делать жизнь ярче и удобнее благодаря комфортной инфраструктуре и качественной среде, а с другой — сохранять традиции и ценности, не теряя их в урбанистических решениях.

Нижний Новгород твердо идет по этому пути.

Город чрезвычайно популярен для внутреннего туризма: спрос на гостиницы в регионе уже вырос в 2,5 раза.