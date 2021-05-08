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«За час я лишилась всех накоплений»: как теряют деньги на сайтах объявлений

Москвички рассказали, как лишились 150 тыс. рублей на сайтах объявлений

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Depositphotos
Сделка на сайте объявлений может обернуться потерей крупной суммы — злоумышленники предлагают оформить доставку товара и отправляют продавцу ссылку для ввода реквизитов. Несколько кликов — и персональные данные в руках мошенников, через несколько минут они опустошат ваши банковские карты. Так произошло с двумя москвичками. «Газета.Ru» рассказывает их истории.
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В марте 2021 года 20-летняя московская студентка Мария продавала на сайте объявлений MacBook Air 2013 года за 22 тыс. рублей. Вскоре появился потенциальный покупатель — он предложил провести продажу компьютера через «Юла Доставку». Девушка согласилась и отправила ему адрес электронной почты. Студентке пришло письмо с дизайном как у «Юлы» и ссылкой — по ней у Марии запросили реквизиты счета для получения оплаты за товар, а также остаток на карте.

«У меня на карте было 106 тыс. рублей, предназначенные на оплату обучения в университете.

Я ввела эту сумму — думала, что так идентифицируют владельца карты. Через несколько минут мне приходит сообщение на телефон, что 106 тыс. рублей списано с моего счета.

Я начала звонить в банк, писать в поддержку «Юлы», но мне сообщили, что ничем помочь не могут. Это было ужасно. За час я лишилась всех накоплений за год», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Аналогичная история произошла с 24-летней москвичкой Елизаветой. В феврале 2021 года она выставила на продажу пальто за три тысячи рублей. Покупатель нашелся быстро — он предложил воспользоваться системой доставки от «Авито». Елизавета также поделилась адресом электронной почты и вскоре получила письмо. Полный адрес отправителя был скрыт, увидела девушка только название — «Авито Доставка». Это усыпило ее бдительность. Она перешла по ссылке и начала вводить реквизиты.

«Там еще был вопрос: «Сколько у вас сейчас денег на счету?» Меня он почему-то не смутил. На карте было 50 тыс. рублей, я так и написала. Мне тут же пришло уведомление на телефон, что с моей карты сняли все деньги.

Я ждала полчаса, что деньги вернутся на карту, но этого не произошло. Злоумышленник перестал отвечать, а в службе поддержки мне сказали, что ничем помочь не могут», — поделилась девушка.

В похожую ситуацию в ноябре 2020 года попала и 29-летняя Анастасия из Москвы. Она продавала вещи на «Юле». Девушка тоже дала мошеннику свою почту, перешла по ссылке в письме и ввела данные карты. Однако на счету у нее не было денег. Когда произошла попытка списания средств, девушка тут же обратилась в поддержку.

«Мошенники кидают в письме ссылки на почту с логотипом и дизайном как «Юла Доставка». Иллюстрации, графика, шрифт под копирку. Даже не поймешь, что это подделка. Мне такие попадались раз пять. Хотели купить обувь, одежду без примерки. Пишут днем и ночью — на WhatsApp, Viber и в другие мессенджеры», — поделилась Анастасия.

На сайтах объявлений, описанных выше, доставка оформляется только на сайте или в приложении. Деньги за товар у покупателя спишут после того, как он заберет его в пункте выдачи. Затем продавец получит оговоренную сумму.

За год к октябрю 2020 года преступные группировки заработали минимум 0,8–1 млрд рублей на обмане пользователей сайтов объявлений и служб доставки в России, говорились в исследовании DLBI.

По данным компании, чаще всего людей обманывают на сервисах объявлений Avito (62% по числу инцидентов и 54% по сумме) и «Юла» (22% и 23% соответственно). DLBI прорабатывали 116 активных группировок (всего их около 200, полагают в компании), изучая их открытые и закрытые Telegram-каналы.

По статистике DLBI, за год на сайтах объявлений орудовали 13,1 тыс. мошенников, их средний заработок составлял 28,2 тыс. рублей, а организатора группировки — 1,8 млн рублей в месяц.

Средняя сумма снятия с карты составляла 5 900 рублей. Максимальная сумма одного прямого перевода с карты на карту — 200 тыс. рублей. Максимальное снятие с карты одной жертвы суммарно за несколько переводов — 2,1 млн рублей.

Чтобы не попасться на уловку мошенников и не потерять деньги, общайтесь с покупателем только на сайте объявлений или в приложении, не давайте свои контакты, не переходите по внешним ссылкам и не оплачивайте ничего по ссылкам и QR-кодам, никому не сообщайте коды из сообщений. Если появились сомнения, обращайтесь в службу поддержку.

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