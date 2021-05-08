Дома раздора: что привело к столкновениям в Восточном Иерусалиме

В Восточном Иерусалиме возросло число пострадавших при столкновениях палестинцев и израильских военнослужащих. По последним данным, пострадали 205 человек, сообщает в Facebook Красный полумесяц в Иерусалиме. Ранения, в основном, от резиновых пуль.

На месте столкновений движение создало полевой госпиталь. Израильская полиция сообщала о шести раненых сотрудниках.

Один из полицейских во время столкновений напал на оператора Ruptly, который снимал беспорядки у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает РИА «Новости». Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в Telegram-канале опубликовала видео с места событий. На записи видно, как полицейский пытается выбить камеру из рук журналиста. «Наш коллега ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений», — говорится в сообщении.

Столкновения в Восточном Иерусалиме начались в ночь с четверга на пятницу. Они вспыхнули в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.

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Поводом к беспорядкам стал приезд на место событий депутата и лидера ультраправых Итамара Бен-Гвира, пишет Le Figaro. Напротив еврейского поселения политик установил палатку, назвав ее «новым парламентским офисом». Протестующие закидали его шатер камнями и подожгли.

При этом по мере приближения заседания Верховного суда, которое пройдет в понедельник, конфликты становятся более масштабными, отмечает издание. Суд должен окончательно решить судьбу нескольких палестинских семей, которым грозит выселение по решению окружного суда Иерусалима.

На эти дома претендуют граждане Израиля. В организации Нахалат Шимон, которая занимается приобретением или возвращением домов, где живут палестинцы, отмечали, что на той территории Восточного Иерусалима до 1948 года проживало еврейское сообщество. Поэтому организация намерена способствовать внедрению туда евреев. Израильские власти считают такой подход законным, так как уверены, что Восточный Иерусалим является территорией еврейского государства после ее захвата во время Шестидневной войны.

Как пишет французская газета, израильские законы позволяют евреям потребовать возвращения своей собственности, если они смогут доказать, что их предки жили в Восточном Иерусалиме до арабо-израильской войны 1948 года. Но по отношению к палестинцам, которые потеряли свое имущество в войне, такой закон не работает.

Нахалат Шимон пыталась решить этот вопрос, предоставив жителям-палестинцам статус «защищенных арендаторов», отмечает Le Figaro. В таком случае право на жилье закончится после смерти арендатора, а дома вернутся еврейским переселенцам.

Ситуация с беспорядками вызывает озабоченность в ООН. Спецпосланник организации по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Израиль «прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом».

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме. Он отметил, что обсудил «положение дел в палестино-израильском урегулировании» с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

«Конечно же, мы убеждены в необходимости скорейшей деэскалации, что соответствовало бы интересам как палестинцев, так и израильтян», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва готова «оказывать всестороннее содействие налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса».

«Будем это делать как по двусторонней линии, используя наши связи со сторонами, с другими странами региона, так и в качестве участника международного квартета ближневосточных посредников», — добавил Лавров.