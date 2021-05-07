Явка с повинной: супруг погибшей на Урале блогерши дал показания

Дмитрий Журавлев, супруг 28-летней бьюти-блогера Кристины Журавлевой, тело которой было найдено под Екатеринбургом, совершил явку с повинной. Об этом сообщает портал E1.ru.

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По словам источника издания в следствии, мужчина объяснил, что на преступление его толкнули скандалы, которые устраивала жена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных структурах, Журавлева арестовали.

Вечером 6 мая агентство URA.ru сообщило, что мужчина явился на допрос в полицию в неадекватном состоянии и признался в совершении преступления.

«Судя по всему, он был под воздействием психотропных веществ», — пояснил источник издания.

Кристина Журавлева пропала еще 5 апреля 2021 года, однако никто из членов семьи не стал ее искать. Тревогу забили подписчики ее блога, обнаружив, что там нет обновлений. Звонили девушке и подруги — но никто не брал трубку. Когда одна из них связалась с мужем Кристины Дмитрием, тот сообщил, что его жена уехала и велела ее не искать. То же самое Журавлев рассказал и теще.

Однако в результате давления со стороны родственников мужчине все же пришлось явиться в правоохранительные органы, после чего его сразу задержали. При этом полицейские заподозрили, что в отдел Дмитрий пришел после употребления наркотиков. Он отсидел две недели административного ареста и был отпущен, пишет ФАН.

Тело Кристины Журавлевой нашли случайно в лесу под городом Арамилем Свердловской области. 16 апреля водитель грузовика, остановившийся на дороге, углубился в лес метров на десять и наткнулся на труп: девушка в спортивном костюме лежала на земле.

Долгое время ее не могли опознать — до 5 мая. Судебно-медицинские эксперты обнаружили на трупе блогера следы насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Кристина под ником kris_zhuravleva_вела в Instagram блог, посвященный стилю и красоте, у нее было 57 тыс. подписчиков. Свой последний снимок девушка опубликовала 3 апреля — после этого она внезапно перестала выкладывать посты.

С Дмитрием Кристина начала встречаться в 2014 году. В соцсетях она рассказывала, что их случайно познакомил общий приятель, а потом, когда девушке требовалась помощь с переездом, она не нашла никого, готового перевезти ее вещи, кроме Дмитрия. Блогер утверждала, что сама пригласила молодого человека на свидание. В итоге летом 2015 года пара зарегистрировала брак, а спустя три года Кристина похвасталась подписчикам, что они с мужем построили дом и завели собаку, а спустя некоторое время еще одну, писал портал E1.ru.

Однако финансовое благополучие, о котором девушка говорила в своем блоге, оказалось иллюзорным. В 2019 году суд признал ее банкротом из-за долгов перед 19 банками на общую сумму около 650 тыс. рублей. Кредиты были и на ее супруге Дмитрии. Основным источником ее дохода был Instagram. Также Кристина была SMM-менеджером в одной из местных компаний, а муж долгое время не работал. Он рассказывал знакомым, что раньше «таксовал», но попал в серьезное ДТП, получил травму и теперь не может садиться за руль, передают СМИ.

Новость о том, что именно Дмитрий мог расправиться с супругой, шокировала его родных. Они заявляют, что он очень любил жену.

«Без понятия, что у них могло произойти. Дима спокойный, не вспыльчивый человек. Не видела его никогда таким, чтобы он вспылил или еще что-то. Всегда был спокойный, адекватный. Он ее очень сильно любил. Я не знаю, что произошло», — отметила его двоюродная сестра Екатерина.

При этом семья практически не виделась с родственниками — мать мужчины уточняла, что ее сын перестал общаться со всеми после того, как встретил Кристину.

«Он, так скажем, не хотел ни с кем общаться, кроме Кристины. Она была его семьей, его идолом, его Богом. Ему никто был не нужен, кроме нее», — объяснила его двоюродная сестра.

О скрытности семьи Журавлевых рассказали и соседи по поселку «Первомайский Парк» Сысертского района. Дмитрия, по их словам, они знают лучше, потому что он постоянно просил денег взаймы.

«Началось это около года назад, Дмитрий ходил и просил небольшие суммы, мол, на бензин не хватает, но нужно доехать до работы, там зарплату дадут. Просил тысячу-две рублей, не больше. Но старался занимать у всего поселка. И не отдавал», — рассказал СМИ сосед Журавлевых Антон.