Синоптики ожидают в России жаркое лето и хорошую погоду на 9 Мая

На День Победы москвичей и жителей центральных регионов европейской части страны ждет хорошая погода, несмотря на дожди накануне, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Днем 9 мая уже преимущественно без осадков, но это днем, а что будет утром нужно будет по часам считать», — цитирует его «РИА Новости». При этом температура воздуха, по словам синоптика, будет на несколько градусов ниже нормы – около +13°C.

Вильфанд также отметил, что прогноз Всемирной метеорологической организации (ВМО) о превышении нормы средними температурами с мая по июль не является «категорическим».

ВМО ранее представила карту Северного полушария, окрашенную в красный цвет. По данным организации, до середины лета температуры будут выше обычного с вероятностью около 70%.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать... Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом», — пояснил Вильфанд.

По его словам, в Европейской России и на Урале вероятность аномального тепла с мая по июль составляет около 50%, а в Сибири и на Дальнем Востоке эта вероятность выше 60%. Он также напомнил, что метеорологи не могут точно предсказывать погоду на столь продолжительный период.

Напомним, в середине апреля Роман Вильфанд заявил, что на большей части страны летом ожидается теплая погода.

«Мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно», – пояснил специалист в интервью ТАСС, добавив, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать «уверенным». При этом синоптик отмечал, что еще не ясно, будет ли лето ранним или поздним. Он объяснил, что в каждом регионе РФ существуют свои климатические нормы.

«Есть понятие «естественный синоптический сезон», но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана», – рассказал синоптик.

Эксперты в области анализа погоды обычно разделяют лето на две половины, отметил Вильфанд.

«В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня – начале июля... Бывает плюс–минус две недели», – сказал метеоролог.

Он сообщил, что понятие о наступлении лета есть и в агрометеорологии. При этом назвать точную дату прихода теплого времени года специалисты в данной области также не смогут.

«Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту», – резюмировал Вильфанд.

Летом 2020 года, после небывало теплой зимы, когда в январе в Москве полностью растаял снег, климатические рекорды фиксировались в больших количествах на Урале и в Сибири. К примеру, температура в Екатеринбурге в середине прошлого июля достигла аномальных +39°С. В европейской части России необычно жаркая погода чередовалась с сильными ливнями. Впрочем, в этом году синоптики обещали, что климат вернется к более-менее нормальным показателям — пусть и с сохранением аномалий, вызванных общими климатическими изменениями.