«Девушку нашли в лесополосе»: задержан муж погибшей бьюти-блогерши

В лесу около города Арамиль в 22 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга найдено тело 28-летней модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, приводит сайт E1.RU сообщение источника в правоохранительных органах, ссылающегося на заключение судебно-медицинской экспертизы.

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Девушка пропала еще 5 апреля, а спустя 11 дней ее тело нашли в лесополосе около трассы без явных признаков физического насилия и отправили на экспертизу.

«Девушку нашли в середине апреля в лесополосе. Была проведена экспертиза. Пока нет данных, идет ли речь о суициде, либо это было убийство», — пояснили в следствии.

Сысертский отдел (Свердловская область) регионального управления СКР завел уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Следователи разбираются в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия», — указали в СКР. Полиция также изучает обстоятельства гибели девушки.

«В настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе, выясняется, были ли у нее конфликты в семье», — приводит URA.RU слова представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых.

Кристина под ником kris_zhuravleva_вела в Instagram блог, посвященный стилю и красоте, у нее было 57 тысяч подписчиков. 3 апреля девушка опубликовала свой последний снимок и внезапно прекратила вести блог, что вызвало беспокойство среди ее друзей и подписчиков.

«Ребят, Кристина не выходит на связь с 5-го числа ни здесь, ни в мессенджерах. Если кто-то в курсе, что с ней – отзовитесь», — первой написала в комментариях знакомая Журавлевой Елена Малахина.

Другая знакомая девушки Вероника Воронина также указала на своей странице в Facebook, что блогер не выходила на связь более двух недель, не ведет ни одну из страничек в соцсетях и перестала заниматься другими коммерческими проектами. Даже ее начальство – Кристина работала SMM-менеджером в одной из местных компаний – не могло найти ее.

При этом, Воронина призналась в том, что у нее складывается убеждение, что пропавшую блогершу ищут только сама Воронина и Малахина. А муж пропавшей Дмитрий, по ее словам, игнорировал происходящее.

«Мы обе живем сейчас в другом городе, да и не знаем вообще, где эта девочка конкретно живет. Насколько я помню, это что-то типа таунхауса за городом. В гостях никогда не была, да и не расспрашивала точный адрес», — цитирует ее сайт kp.ru.

В организациях «Прорыв» и «Лиза Алерт» также сообщили СМИ, что заявок на поиски Кристины не поступало.

Спустя несколько дней телефон Кристины все-таки взяли, но не она, а Дмитрий, который сказал, что блогерша ушла от него и скрылась специально, чтоб никто ее не нашел.

«То есть она оставила телефон, на котором все мессенджеры и работа, бросила двух своих любимых собак и просто ушла и не хочет, чтоб кто-то ее искал. А муж, судя по разговору, и не ищет», — писала Вероника, почувствовав что-то неладное.

Впрочем, она не склонна считать его убийцей.

«У Кристины был образ очень доброй, светлой, хорошей девушки. Никаких конфликтов у нее не было. Муж ее был тихий, спокойный и неразговорчивый. Никогда себя особо ярко не проявлял, при личных встречах мне казалось, что у них все было хорошо», — призналась она.

Малахина же подозревает в убийстве Журавлевой именно Дмитрия.

«По телефону он спокойно говорил. Сказал, что Кристина ушла от него: собрала вещи, оставила телефон. Хотела побыть наедине. Да и вообще пропадать это в ее стиле. Потом начал придумывать, что она может быть в Москве», — рассказала девушка.

Судя по всему, заподозрила неладное не она одна, поскольку мужа Журавлевой уже взяли под стражу сотрудники правоохранительных органов.

«Супруг Журавлевой пришел в полицию, чтобы заявить о пропаже жены. Во время показаний полицейские заподозрили мужчину в том, что он находится под воздействием наркотиков и после освидетельствования мужчина был административно арестован. Сейчас он проверяется на причастность к убийству, поскольку есть причины подозревать его», — сообщили в правоохранительных органах.

По их словам, девушке могли насильно вколоть психотропное или наркотическое вещество.

Знакомые также говорят, что у девушки были причины бояться Дмитрия, с которым они жили около пяти лет в браке, но в последние два года происходили ссоры.

«Последнее время Дмитрий не работал. Пытался подзаработать в такси, но однажды во время смены уснул за рулем и разбил машину. Кристине пришлось брать кредиты, влезать в долги, чтобы расплатиться за мужа.

Они хоть и ссорились, Кристина говорила, что они все трудности переживут, потому что любят друг друга», — указала одну из подруг Кристины.

Впрочем, источник URA.RU сообщает, что следователи также рассматривают версию гибели блогерши из-за переохлаждения.

Кристину должны были хоронить 5 мая, сообщила одна из подписчиц блогерши по имени Снежана.

Знакомые отмечают, что у Журавлевой было мало близких людей, поэтому ее почти никто не искал. В соцсетях девушка выкладывала трогательные фото с мужем, с которым они жили в коттеджном поселке «Первомайский парк» в 24 км от Екатеринбурга (кстати, ее тело нашли именно около трассы, ведущей от КП к областному центру).

«Я знаю, что у нее мама, которая живет в поселке, и все, близких родственников у нее больше нет. Я даже не знаю, были ли у нее близкие подруги. Возможно, она больше общалась с людьми в Instagram», — вспоминает Воронина.

Помимо вышеперечисленной деятельности, Кристина вела онлайн-курсы и помогала раскручивать аккаунты в соцсетях.

«Я с нуля развила свой аккаунт в стиле lifestyle, сочетая классные идеи для фото и бомбический flatlay. Я знаю все об обработке, о том, как создать раскладку, чтобы бренд к тебе вернулся, о трендах в инстаграм-2020», — писала сама Журавлева.

Индивидуальные консультации Кристины стоили 9900 рублей, а создание маски для Stories в Instagram — от 3000 рублей. Два года назад Кристина была признана банкротом из-за долгов на общую сумму почти в 650 тысяч рублей в 19-ти банках.