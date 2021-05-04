Хлам, шашлыки и трава: за что могут оштрафовать дачников

За костер, шашлыки и дрова из леса

В России запрещено разводить огонь менее чем в 30 метрах от леса. За нарушение этого правила дачник заплатит штраф в 2-3 тыс. рублей. При этом сумма увеличится до 5 тыс. рублей, если костер приведет к пожару.

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Сжигать мусор и разводить костры где попало на участке тоже нельзя. Ветки и остатки травы нужно сжигать исключительно в бочке, мангале или специально оборудованной яме. При этом бытовой мусор жечь категорически запрещено.

Решив пожарить шашлыки, дачник должен проследить, чтобы мангал располагался в 5 метрах от близлежащих построек. Также важно подготить безопасную зону: убрать все, что теоретически может загореться — сухие ветки, листья и вещи — минимум на два метра от источника огня.

Забыли купить угли и решили отправиться за дровами в лес? Готовьтесь заплатить штраф в 5 тыс. рублей и отдать властям инструменты, которые вы использовали для вырубки. Если же срублено было дерево редкой породы, виновника ждет уголовная ответственность и штраф до 50 тыс. рублей.

До недавнего времени даже упавшее дерево являлось собственностью государства, поэтому забрать его себе на участок для растопки было нельзя. Но с 1 января 2019 года россиянам разрешили собирать валежник — к которому относятся, среди прочего, стволы и ветки поваленных по естественным причинам деревьев и пользоваться ими для личных нужд.

За хлам, нескошенную траву и высокий забор

В связи с вступившими в силу в 2021 году новыми противопожарными правилами дачников также обязали своевременно убирать мусор, сухую растительность и косить траву на своем участке. Границы уборки определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. За нарушение правил — штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей.

Захламление земельного участка также предусматривает ответственность — штраф от 20 до 50 тыс. рублей.

Также дачник может быть оштрафован за нарушение вида улицы рядом со своим забором — например, если у его забора лежит куча песка или щебня. За высокий глухой забор, который бросает тень на соседский участок, также можно поплатиться — до 5 тыс. рублей. Между тем чаще всего дачников штрафуют за неузаконенные постройки — от 2 до 5 тыс. руб.

За нецелевое использование участка, скважины и продажу урожая

В реестре недвижимости за каждым участком закреплено его целевое назначение, и оно должно соблюдаться: на участке под индивидуальное жилищное строительство нельзя осуществлять промышленное производство, а садоводческий участок не предназначен для возведения многоэтажки.

Нарушители заплатят штраф в размере от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. Крайняя мера, которая может применяться за нецелевое использование — принудительное изъятие участка.

Кроме того, штраф до 5 тыс. рублей грозит тем дачникам, которые используют скважины общего пользования для нужд садоводства на территории СНТ и ОНТ без разрешения.

Если же вы собираетесь выращивать овощи не только для себя, но и на продажу, придется покупать выращенный специально для посадки посевной материал в специализированных магазинах. В противном случае — штраф. Он достигает 40% от доходов, полученных от реализации продукции.