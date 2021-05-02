«В сознании это не укладывается»: как россияне живут в эпицентре пандемии

«В городе стало невыносимо, стоит ужасный запах сгоревшей плоти — из-за нехватки мест в крематориях людей сжигают где попало. В стране даже уже дефицит дров от того, что погребальные костры просто не потухают», — рассказывает «Газете.Ru» 52-летний Сергей, который переехал из Москвы в Нью-Дели 25 лет назад.

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По его словам, еще два месяца назад правящая партия Индии провозгласила победу над пандемией. «А потом спустя время мы провалились в ад. Заболевают сотни тысяч, умирают тоже прилично. Не хватает кислорода в больницах, воды и еды в некоторых бедных штатах. Понятно, что на фоне общей массы населения Земли 19 млн заболевших в Индии за всю пандемию — это мало, но тем не менее», — говорит Сергей.

По дороге за продуктами он проходит мимо парковки, а на ней — круглосуточно жгут трупы умерших из-за COVID-19. «В сознании русского человека это не укладывается. Я такого даже в Варанаси (священный для индусов город, многие мечтают, чтобы их тела после смерти сожгли в этом месте, а останки спустили в реку Ганг. — «Газета.Ru») не видел, а там уже сотню лет не гаснут костры», — признается мужчина.

В Индии закрыты все крупные магазины, продуктовые рынки и рестораны — в основном все работают на вынос.

«Тяжелее всего приходится беднякам. Для них пандемия стала катастрофой. В Нью-Дели многие люди рождаются и умирают на улице, поэтому в столице существуют кварталы, где они живут. Причем в лучших традициях их дома построены из того, что они нашли на улице. Соответственно, там полнейшая антисанитария и коронавирус очень быстро распространяется именно там.

Но с учетом того, сколько болезней они и так имеют, некоторые переносят инфекцию легко. В отличие от богачей. Очень много моих знакомых из касты торговцев умерло», — рассказал Сергей.

Он размышлял об отъезде из Индии до стабилизации обстановки, но сделать это на практике нереально: «Грустно конечно, но и уехать даже нельзя, многие пытались перебраться в Эмираты или Саудовскую Аравию, но не получилось. Границы закрыты, все боятся нового индийского штамма. Придется выживать, пока все это не закончится».

Тяжело приходится и 28-летней Александре Ларионовой — она переехала в Индию два года назад и устроилась на работу танцовщицей. «В Нью-Дели локдаун — я и все мои знакомые потеряли работу. Из-за карантина все шоу, свадьбы отменились. Как будет дальше — мы не знаем, и из-за этого сильно переживаем. Непонятно, на какие деньги будем питаться и оплачивать квартиру», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

Далеко отъезжать от дома без разрешения Александра не может: для этого требуется специальное разрешение, без него — штраф в 2 тыс. рупий (2020 рублей). «Далеко я стараюсь не выезжать, иначе у полиции будет много вопросов», — говорит она.

Рядом с ее домом находится частная клиника, где можно сделать прививку от COVID-19. Это медучреждение работает стабильно — чего не скажешь о большинстве индийских клиник, где не хватает кислородных баллонов и из-за высокой нагрузки пациентам отказывают в приеме, признается девушка.

«Недавно на улице видела человека с кислородным баллоном — сейчас это распространенная картина. При этом некоторые пренебрегают классическими методами лечения и лишь молятся индийским богам, веря, что они их услышат», — заключила Александра.

Накануне в Индии от коронавируса умерло рекордное число пациентов — 3 689. До этого максимальное число летальных исходов зафиксировали 28 апреля — тогда оно составило 3 645 человек. За последние сутки медики выявили 392 тыс. заболевших COVID-19. Наибольший прирост заболевших в стране был отмечен днем ранее — медики выявили почти 402 тыс. случаев коронавируса.

За неделю 43% всех заразившихся в мире пришлись на Индию. Сейчас страна находится на втором месте в мире по общему числу заражений ковидом. По последним данным, в Индии с начала пандемии выявили свыше 19,6 млн заболевших, умерли 215 тыс. человек.

Однако эксперты подчеркивают: на деле цифры выше, так как вести точную статистику в стране с населением в 1,3 млрд и ограниченными административными ресурсами невозможно.

Хуже всего ситуация в Нью-Дели, где в больницах не хватает коек с аппаратами ИВЛ. Многие медучреждения вынуждены отказывать в приеме, а по меньшей мере в двух больные начали умирать, когда в здании закончились запасы кислорода.

Родственники пациентов ищут кислородные баллоны и респираторы в соцсетях, там же пытаются найти свободное место хоть в какой-то больнице. Общий кризис осложняет перегруженность лаборатории — результатов тестов на COVID-19 приходится ждать по несколько дней.

Крематории тем временем работают круглосуточно — под них даже стали выделять городские пространства.

Резкий всплеск заболеваемости в последний месяц связан с тем, что власти Индии отказались ограничивать массовые собрания и религиозные мероприятия в преддверии местных выборов, пишет Reuters.

При этом еще в начале марта индийские ученые предупреждали правительство о появлении нового, более заразного штамма коронавируса B.1.617. Тем не менее меры по ограничению массовых собраний приняты не были — власти ограничились лишь усилением тестирования.

1 мая в Индии началась всеобщая вакцинация взрослого населения (до этого прививку могли получить только люди старше 45 лет), однако власти ряда штатов опасаются, что препарата на всех желающих не хватит. По состоянию на 30 апреля первую дозу вакцины получили 9,1% населения, полностью вакцинировались — лишь 1,9%.

Из-за тяжелой эпидситуации многие страны начали ограничивать сообщение с Индией. Это уже сделала Великобритания, власти США ужесточат правила въезда с 4 мая. Россия спецограничений для приезжающих из Индии пока не вводила — на данный момент перевозки осуществляются только нерегулярными рейсами из Дели в Москву. В Роспотребнадзоре не видит в этом рисков, так как в столицу прилетает немного людей из Индии.

При этом в конце апреля у 42 из 67 студентов из Индии, прибывших на учебу в Псковский государственный университет (ПсковГУ), обнаружили коронавирус, сообщал губернатор региона Михаил Ведерников.