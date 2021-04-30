Неанонимные алкоголики: в России изменятся правила медосмотра водителей

При проверке кандидата в водители врач может выявить хронического алкоголика по нескольким признакам: состоянию кожного покрова, мимике и запаху. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр-нарколог Екатерина Шурова.

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«Распознать алкоголика врачебной комиссии не составит труда. Его выдает пожелтение кожных покровов и белков глаз, отечное и красное лицо с прыщами и плохозаживающими ранками. При этом внешние признаки, которые свидетельствуют об алкогольной зависимости, проявляются не сразу. Развитие их постепенное и с каждым годом по мере длительности употребления алкоголя, становятся максимально выраженными», — отметила специалист.

Кроме того, при злоупотреблении алкоголем у человека меняется мимика — это следствие развития неврологических изменений. Так, по словам Шуровой, у запойных людей появляется «маска алкоголика» — мышцы рта расслаблены, лоб постоянно напряжен, прорезаются глубокие носогубные складки.

«Если мы говорим о человеке, который только вступил в зависимость, так называемая первая стадия алкоголизма, то для него внешне характерна легкая отечность, темные мешки под глазами, которые зачастую напоминают сильное переутомление или недосыпание», — уточнила нарколог.

При запое активно изменяются обменные процессы, вследствие чего человек также может похудеть. Тем временем значительное поражение печеночных тканей приводит к тому, что лицо алкоголика становится специфического цвета: желтовато-серым и с явными признаками преждевременного старения.

«Люди при второй стадии алкогольной зависимости также пренебрегают правилами личной гигиены, появляется запах. Поскольку алкогольная зависимость — это хроническое психическое расстройство, склонное к прогрессированию, нужно понимать, что до конца оно не излечивается. Кодировка и гипноз не помогут, основной метод лечения — психотерапевтическая помощь», — рассказала врач.

Однако описанные Шуровой симптомы не всегда могут с точностью говорить об алкоголизме, напоминает нарколог Юрий Литвитский.

«Возьмем трясущиеся руки. Из-за стереотипов на такого человека сразу подумают, что он алкаш, но это далеко не всегда так. Причинами такого состояния могут быть: недостаток витамина B12, стресс, низкий уровень сахара в крови, гиперактивная щитовидная железа и повреждение нервoв», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Отдача решения о проведении тестирования на откуп психиатра может привести к коррупции, ведь быстрее и выгоднее заплатить врачу, чем проходить анализы.

«Еще может быть такое, что врачи могут договариваться с лабораториями и намеренно отправлять туда пациентов с хоть какими-то признаками. Причем в основном это будут взрослые люди, которые пришли перевыпустить права. Сейчас многие получают права с 18 лет. Какой там алкоголизм?», — разъяснил врач.

30 апреля 2021 года «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минздрава сообщил, что кандидатам в водители в России необходимо будет сдать анализы для проверки на хронический алкоголизм и наличие в организме запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон.

Минздрав устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины» и может вступить в силу с 1 января 2022 года. Отмечалось, что текст приказа содержит общий термин — «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя». Тем не менее конкретные методы выявления болезни в приказе не уточняются.

Согласно документу, граждан будут направлять на исследования при выявлении признаков хронического алкоголизма. Если водитель возвращает права после лишения, данная процедура будет обязательной. При выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь гражданина направят на полноценное обследование в специализированную клинику.

Кроме того, появится необходимость сдачи анализа на «наличие психоактивных веществ» тем, у кого врач выявил «признаки» наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения. Запрещенные вещества определяются двухэтапным химико-токсикологическим исследованием. При этом доставка биоматериала в лабораторию не должна превышать десяти дней, а само исследование — трех дней.