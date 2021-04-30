«Я не такая, как все»: многодетная мать убила мужа и двух детей

В Приморском крае 38-летнюю многодетную мать задержали по подозрению в убийстве 40-летнего супруга и пятилетних сына и дочки. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, 29 апреля 2021 года в квартире дома по улице Толстого в городе Владивостоке с ножевыми ранениями было обнаружено тело мужчины и двух его детей. В семье есть третий ребенок. В день преступления он находился в детском саду.

О случившемся стало известно благодаря бдительной соседке. Женщина услышала шум в квартире, однако на звонки и стуки в дверь никто не отвечал. В итоге, зная, что в жилище могут быть трое малолетних детей, она позвонила дедушке малышей.

Отец погибшего мужчины вскоре прибыл на место трагедии.

Войдя в квартиру, он сперва увидел мертвого сына. При этом полы были вымыты, а кровь стекала на целлофан, подложенный под труп.

Тела мальчика и девочки спрятали в спортивную сумку — на их шее зафиксированы глубокие порезы, передает kp.ru.

Главной подозреваемой в убийстве стала мать детей. По словам знакомых, сразу после рождения тройни в семье начался разлад. Женщина стала странно себя вести, а супруг, опасаясь за жизни детей, даже увозил их к своим родным в другой город.

По данным СМИ, в день убийства супруги также поссорились. Муж решил развестись с женой и забрать детей. Женщина разозлилась и накинулась на них с ножом. После расправы многодетная мать убралась и уехала смотреть кино в центре Владивостока, где ее и задержали.

При этом соседи рассказали, что, покидая место убийства, женщина явно была взволнована, выходила из подъезда в спешке, уронила какие-то вещи, быстро подняла и тут же уехала.

«Мать детей удалось задержать в кинотеатре. Она ходила по помещению с отсутствующим взглядом.

Предположительно, перед убийством она употребила наркотические вещества. Кстати, женщина нигде не работала, занимаясь воспитанием детей. Ее муж трудился в крупной финансовой организации», — сообщил источник.

Женщина полностью признала свою вину и пояснила, что совершила тройное убийство из-за ревности. По ее мнению, супруг встречался с другой женщиной, пишет ФАН.

Эту версию подтвердил источник Life.ru в силовых структурах. По данным издания, прежде чем уехать с места преступления, женщина оставила в квартире записку, в которой рассказала, что муж изменял и издевался над ней.

Следственным комитетом по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по части 2 стали 105 УК РФ «Убийство, двух и более лиц, в том числе малолетнего». Жительнице Владивостока грозит до 20 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекурярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Расследование продолжается.

Тем временем третьего ребенка, который на момент трагедии бы в детсаде, поместили в соцучреждение. Источник ФАН сообщил, что родственники выразили желание забрать мальчика себе. Решается вопрос об опеке над ребенком.

Подозреваемая в убийствах жительница Владивостока активно вела страницу в соцсети «Одноклассники»: рецепты, лайфхаки, фото из путешествий, с семьей и подругами, забавные случаи из жизни. Тройняшки, как подписывала их под фото мама — долгожданные первенцы, появились на свет в апреле 2016-го года в перинатальном центре Владивостока.

При этом делилась женщина с друзьями в соцсети и проблемами. Так, она часто отмечала, что ей тяжело физически с тремя детьми, и материально это также накладно. О проблемах в десятилетнем браке многодетная мать также упоминала.

«Я просто не такая как все.. наверное особенная..Люблю и ненавижу себя одновременно..Я такая..Я привыкла к вечным сражениям своего сердца и разума», — жаловалась приморчанка.

Кроме того, она отмечала, что открыта для новых отношений. Последний раз подозреваемая в убийстве заходила в соцсети 26 апреля 2021 года.