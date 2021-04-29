Умер обвиненный в госизмене физик Кудрявцев

На 78-м году жизни скончался физик Виктор Кудрявцев, обвиненный ранее в государственной измене и передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях военному институту в Бельгии. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации «Команда 29», адвокаты которой представляли Кудрявцева, сообщает ТАСС.

«Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев <...>. Он был прекрасным человеком и ученым», — говорится в заявлении адвокатского объединения.

Адвокат умершего Иван Павлов в своем Facebook заявил, что умер его подзащитный после того, как провел год и два месяца в Лефортовской тюрьме «по абсурдному обвинению». Известно, что ученый скончался из-за осложнений после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был задержан летом 2018 года. Его обвинили в передаче бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, работавшему с российским Минобороны, секретных сведений о гиперзвуковых технологиях.

Обвинение заявляло, что эти данные имели важное значение для обороноспособности России. Лефортовский суд Москвы арестовал Кудрявцева, он на время своего заключения оставался самым пожилым узником одноименного СИЗО. Впоследствии его арест продлевался на два месяца из-за пришедшего на почту письма об одобренном разрешении на въезд и проживание в США. В сентябре 2019 года Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, а расследование его дела было приостановлено.

В 2011-2013 годах Кудрявцев участвовал в исследованиях в рамках программы FP7-SPACE. Деньги на нее были в виде гранта выделены Еврокомиссией на космические исследования «тепловых эффектов на стенке при переходе из ламинарного пограничного слоя в турбулентный путем экспериментов и численных расчетов». Размер гранта составлял 84 тыс. евро.

По мнению ФСБ, в 2012 году бельгийцы дали Кудрявцеву задание, им выполненное — отправить два электронных письма с информацией. Письмо о грин-карте США при этом было одним из доказательств вины подсудимого. Сообщалось, что свидетельствующих о «задании» Кудрявцева документов найдено не было. Защита утверждала, что письмо является обычным спамом.

Официального допуска к государственной тайне у физика при этом не было.

Научная карьера Кудрявцева продолжалась более 50 лет, его научные интересы лежали в сфере исследования газовых течений вблизи поверхности движущихся тел. Часть его работы относилась к прикладному ракетостроению, часть – была фундаментальными исследованиями. Ученый неоднократно ездил в командировки за границу – в Европу, Китай, Индию и Бразилию. Кудрявцев имел низшую форму секретного допуска, но к моменту возбуждения дела он его давно уже потерял.

Летом 2018 года ФСБ также провела обыски по делу о госизмене в кабинетах ЦНИИМАШ в городе Королеве. Оперативники также пришли в офис главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Среди подозреваемых числились десять сотрудников, кто-то в ЦНИИмаш передавал информацию о гиперзвуковых технологиях спецслужбам Североатлантического альянса.

В конце весны 2015 года был задержан ученый-физик Владимир Лапыгин. 75-летнего на тот момент сотрудника НИИ обвинили в том, что в 2011 году он передал Китаю «программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов»: эта информация представляет собой гостайну. Добавим, что сам Лапыгин свою вину отрицал, хотя и подтвердил, что переслал своему китайскому приятелю ознакомительную версию программы, чтобы китайские коммерческие компании могли рассмотреть возможность ее покупки.

Суд приговорил ученого к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима по ст. 275 УК (государственная измена), максимальная санкция по которой предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы. В 2020 году Лапыгина освободили из колонии по УДО. Адвокат 80-летнего ученого заявил, что тот встретит юбилей в кругу семьи.