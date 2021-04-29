Митинги и теории заговора: что известно о группировках ковид-дисседентов

«Угроза демократии»

Спецслужбы Германии будут вести наблюдение за ведущими участниками протестных движений, выступающих против введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. В частности под наблюдение силовиков попадут члены группировки Querdenker, сообщает издание «Bild» со ссылкой на МВД ФРГ.

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Эти люди, считают власти, могут представлять «угрозу демократии и быть связанными с правым экстремистским крылом». В МВД указали, что цель некоторых организаторов протестов — подорвать доверие к государственным институтам и их представителям.

Движение Querdenker, которое в начале пандемии основал предприниматель из Штутгарта Михаэль Балльвег, не только выступает против эпидограничений, но и активно продвигает теории заговора относительно ситуации с COVID-19.

За последний год движение набрало десятки тысяч последователей. Среди них — сторонники теорий заговора, антивакцинаторы и правые экстремисты.

Группировка считается организатором большинства митингов против эпидограничений и вакцинации по всей Германии.

Только на прошлой неделе около 8 тыс. протестующих вышли на улицы Берлина после того, как депутаты проголосовали за то, чтобы позволить правительству вводить тотальный локдаун в регионах с высоким уровнем заболеваемости.

Месяцем ранее более 20 тыс. сторонников Querdenker приняли участие в акции протеста в городе Кассель центральной Германии. Полиция использовала водометы, перцовый газ и дубинки против демонстрантов, передавало издание Spiegel.

В ноябре 2020 года более 10 тыс. человек вышли на улицу в знак протеста против планов предоставить правительству больше полномочий по регулированию эпидситуации.

В августе 2020 года сторонники Querdenker попытались взять штурмом здание Рейхстага в Берлине, где заседает парламент ФРГ. Более 200 участников столкновений были задержаны. Тогда акция собрала по меньшей мере 38 тыс. участников.

Между тем немецкие спецслужбы предполагают, что члены Querdenker сотрудничают с представителями американского конспирологического течения QAnon — плакаты с их символикой были неоднократно замечены на акциях в Германии, пишет журнал Spiegel.

Депопуляция и социальный контроль

Конспирологическое течение QAnon возникло в 2017 году, однако именно благодаря пандемии движение разрослось и окрепло.

У него есть несколько каналов в мессенджере Telegram, которые в совокупности насчитывают более полумиллиона подписчиков. Например, в «Q NEWS OFFICIAL TV» 50 тыс. подписчиков со всего мира.

На канале критикуют вакцины от коронавируса, называя их биооружием, придуманным коррумпированными государственными чиновниками и фармацевтическими компаниями.

Их цель — депопуляция, социальный контроль и изменение самой генетической структуры нашего вида, убеждены сторонники QAnon.

В группе выкладывают видео под заголовками «Убийство с помощью «вакцины» и «Врачи и медсестры, дающие вакцину от коронавируса, будут рассматриваться как военные преступники» — их просмотрели сотни тысяч человек, передает агентство AFP.

Как отмечали СМИ, контент QAnon по-прежнему изобилует в интернете, теории фрагментируются и усиливаются тем, что их тиражируют многие влиятельные личности — от политиков и артистов до знаменитых шеф-поваров, гуру здоровья и влиятельных Instagram-блогеров.

Специалисты в сфере безопасности США еще в начале пандемии предупреждали, что QAnon может нанести серьезный ущерб борьбе с коронавирусом, подорвав доверие к кампании иммунизации. ФБР в свою очередь считает течение внутренней террористической угрозой.

Только летом Facebook, Twitter, Instagram, Reddit и другие платформы удалили тысячи связанных с QAnon аккаунтов и групп. Тик Ток тем временем начал блокировать хэштеги адептов движения.

В январе 2021 года интернет-гиганты начали блокировать и уничтожать аккаунты и группы, связанные с группировкой.

Кроме того, лидеры движения QAnon стоят за организацией ряда протестных акций ковид-диссидентов в США и Европе.

«Массовый научный эксперимент»

В Великобритании ковид-диссидентов объединяет Telegram-канал StandUp X, который появился в начале 2020 года. Сейчас у него более 20 тыс. подписчиков. Члены группы считают, что принудительная вакцинация превратит человечество в «массовый научный эксперимент, приносящий миллиарды прибыли фармацевтическим компаниям и их партнерам, включая Билла Гейтса».

Сообщество также выступает против методов отслеживания больных коронавирусом, называя их «цифровым гестапо» и нарушением конфиденциальности личных данных.

24 апреля в Лондоне прошел митинг против ограничений, который частично был организован StandUp X. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. Участники обратились к правительству страны с требованием немедленно отменить все ограничения, которые, по их мнению, являются нарушением прав и свобод человека.

В ходе протестов были задержаны пять правонарушителей, в том числе за нападение на сотрудников полиции — всего пострадало восемь правоохранителей.

Похожая акция проходила в сентябре 2020 года на Трафальгарской площади в Лондоне. По оценкам телеканала «Би-би-си», на площади собрались несколько тысяч протестующих. В результате столкновения с полицией пострадали по меньшей мере три участника акции и четыре сотрудника правоохранительных органов. Полиция сообщала о 10 задержанных.