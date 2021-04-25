Холодная весна: погода в Москве отстает от календаря

В ближайшие две недели в Москве будет не майская погода – столбик термометра будет подниматься максимум до 10 – 15 градусов, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели...По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время - +10, +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», — приводит сова специалиста телеканал «Звезда».

В понедельник, 26 апреля, в столице ожидается слабая облачность и местами несильный дождь, добавил Тишковец.

«Ночью около нуля, днем +7, +12 градусов. Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», — пояснил метеоролог.

Середина недели тоже не обойдется без осадков, наиболее интенсивные пройдут во вторник.

«В отдельных районах города дожди могут выпадать вперемешку с мокрым снегом. Днём +8…+11°. Такой температурный режим, по меньшей мере, на две недели отстаёт от календаря», — сообщает «Фобос».

На первомайские праздники погода также будет не шашлычная.

«Будет относительно прохладный температурный фон, цифры вырисовываются такие: ночь +1...+6 °С, день +10...+15 °С — это Первомай. И 2-го числа на градус теплее — +3...+8 °С под утро, +12...+17 °С в дневные часы. Скорее всего, не обойдется без локальных дождей», — уточнил Тишковец.

Уходящий апрель также не радовал людей обильным солнцем, по словам Тишковца, нынешний месяц стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю Москвы и уступает только апрелю 1970 года.

За три с половиной недели в российской столице выпало около 200% от месячной нормы осадков — 88 миллиметров, передает РИА «Новости».

«Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду, с 1948 года», — указал эксперт.

Впрочем, аномальное похолодание, хоть и без обильных осадков, синоптики обещают на всей Европейской части России в ближайшие, сообщает 360tv.ru.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурный фон в предстоящие дни будет ниже климатической нормы.

«Аномальный холод связан с тем, что вместе с юго-западными ветрами в регионы приходят воздушные массы из Арктики», — детализировал эксперт.

Не по сезону прохладная погода ждёт и жителей Центрального региона. Здесь осадки кое-где могут переходить в снег. Преобладающая дневная температура будет составлять +7…+12°, и только в Черноземье столбики термометров дотянутся до +12…+17°.

«Разрозненные массивы дождевых туч пробьются и к отрогам Урала. Но в регион будет поступать не столь прохладный воздух, и поэтому температурный режим ожидается близким к уровню климатической нормы – после полудня +10…+15°», — пояснили в «Фобосе».

Зато на Ямале ожидается аномалия со знаком плюс. По словам Вильфанда, температура воздуха в ЯНАО, в частности, в Салехарде и Новом Уренгое, будет на 10-12 градусов выше нормы. Для этих регионов это очень необычно.