В Москве стартует программа поощрения для вакцинировавшихся пожилых людей

С 27 апреля в Москве стартует программа поощрения «Миллион призов», в рамках которой привитые от коронавируса москвичи старше 60 лет смогут получить подарочную карту на 1 тыс. рублей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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В своем блоге он напомнил, что несколькими днями ранее «обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований». Собранные деньги должны пойти на «программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу».

«На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов», — сообщил Собянин, поблагодарив всех, кто принял участие в акции или собирается это сделать.

Подарочную карту номиналом 1 тыс. баллов (рублей) или промокод на аналогичную сумму могут получить пожилые москвичи старше 60 лет, у которых есть местный полис ОМС и которые сделали прививку от коронавируса. Программа начнет действовать с 27 апреля.

При этом на подарок могут рассчитывать и те, кто до 27 апреля полностью прошли вакцинацию или сделали прививку пока только первым компонентом препарата.

Подарочные карты будут выдавать в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для того, чтобы их получить, необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Регистрация будет открыта 27 апреля.

По словам главы Москвы, потратить эти деньги можно в магазинах, аптеках, кафе у партнеров программы «Миллион призов». На средства можно приобрести товары и услуги повседневного спроса. Многие из партнеров предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для прошедших вакцинацию пожилых жителей Москвы.

«Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии», — считает Сергей Собянин. Он добавил, что ускорение вакцинации поможет спасти тысячи жизней, что самое главное.

Собянин также рассказал о результатах вакцинации в российской столице. «Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч», — сообщил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Неделей ранее мэр Москвы заявил, что в Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается — на протяжении двух-трех недель наблюдался рост заболеваемости. В связи с этим он заявил, что власти намерены поддержать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей.

По его словам, ввести льготы предложила Московская торгово-промышленная палата (МТПП). Специалисты МТПП отметили, что увеличение количества пожилых москвичей, которые прошли бы вакцинацию, помогло бы снизить вероятность введения полного локдауна и снизить риск повышения уровня смертей из-за коронавируса, так как чаще всего с болезнью не могут справиться именно люди старшего поколения. Вакцинация помогает перенести заболевание с наименьшими осложнениями.

Московские власти, в свою очередь, предложили организационную поддержку программы. Собянин отметил, что можно использовать «инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса «Миллион призов».

За последние сутки в Москве выявлено 2526 новых случаев заражения. Всего в столице за время распространения вируса заболели свыше 1 млн граждан, 983 тыс. москвичей выздоровели, 18 тыс. человек скончались.