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Субботняя охота: в Забайкалье застрелили начальника УФСИН региона

Начальника УФСИН по Забайкалью застрелили на охоте

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Евгений Шихов Евгений Шихов
Евгений Шихов

Евгений Шихов

ФСИН
Начальник УФСИН Забайкалья Евгений Шихов погиб на охоте. Предварительно, его и еще одного человека убил сторож охотничьего хозяйства, который был пьян. У них завязалась перепалка. Предполагаемого убийцу задержали и допрашивают.
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Во время конфликта на охоте в Забайкальском крае убили двух человек, в том числе и руководителя региональной ФСИН Евгения Шихова. На сайте главка указано, что генерал-майор возглавлял краевое управление с февраля 2018 года.

Трагедия произошла в поселке Урульга в Карымском районе Забайкалья. Вместе с 51-летним главой Забайкальской службы погиб его напарник по охоте и одновременно коллега по работе, пишет kp.ru, не называя имени.

В свою очередь Telegram-канал «112» указывает, что по дороге в больницу умер начальник СИЗО №1 Валерий Герман. В то же время источники местных СМИ утверждают, что вторым убитым оказался не Герман. Агентство «Чита.ру» сообщило, что вторым убитым оказался 40-летний Виталий Раздобреев. Он якобы работал в хозяйстве и помогал Шихову на охоте.

«Сейчас допрашивают местного егеря. Предварительно, мужчина пьяный угрожал инспектуру и возник словесный конфликт. После чего первый достал ружье и выстрелил в обоих», — говорится в сообщении Telegram-канала «112».

Как позднее сообщили в региональном Следственном комитете, предварительно, убийцей является местный житель. При этом СК называет только одного погибшего. «По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. В числе погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении.

Предполагаемого убийцу, по данным РИА «Новости», уже задержали и завели на него уголовное дело об убийстве двух человек. Расследование ведут следователи отдела по особо важным делам, передает агентство. На место трагедии прибудет следственно-оперативная группа. Ее возглавит и.о. руководителя регионального СУ Алексей Вольный.

Местное ИА «Чита.ру» пишет, что в Шихова выстрелил сторож охотничьего хозяйства. «Там был пьяный сторож, он по каким-то причинам открыл стрельбу из дробовика. Генерал скончался на месте, второй человек умер по дороге в больницу», — отметил источник агентства.

Собеседник журналистов добавил, что Шихов был в охотничьем хозяйстве, так как открыли сезон охоты на кабана в связи с обнаруженной эпидемией африканской чумы свиней в Забайкалье.

Kp.ru пишет, что у погибшего главы ФСИН региона осталась жена и трое детей. Им уже выразил соболезнования заместитель губернатора Забайкалья Андрей Гурулев. «Приношу искренние соболезнования семье и близким генерал-майора внутренней службы Евгения Шихова. Женя был настоящим профессионалом и настоящим мужиком. Вечная память», — цитирует издание послание Гурулева, опубликованное в официальном аккаунте в соцсетях.

Евгений Шихов уроженец Хакасии. Он родился 13 декабря 1969 года. Окончил Абаканский государственный педагогический институт. С 1996 года устроился на службу в уголовно-исполнительную систему в Хакасии. В 2008 году назначен заместителем начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. Спустя три года перешел в мурманское управление. В феврале 2018 года возглавил Забайкальский УФСИН, будучи полковником. Через два года Шихов получил звание генерал-майора внутренней службы.

В феврале прошлого года в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора застрелился экс-руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов. Ему назначили три года лишения свободы, признав 71-летнего госслужащего виновным в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

При этом в Мосгорсуде отметили, что «наказание было назначено ниже низшего предела — три года с отбыванием в колонии строгого режима», хотя статьей предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы.

Адвокат экс-сотрудника ФСИН отмечал, что у его подзащитного был рак четвертой степени, что в суде учтено не было. Защита рассчитывала на оправдательный приговор.

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