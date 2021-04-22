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«Предложения на рассмотрении»: продлят ли майские праздники

Минтруд пока не принял решение о продлении майских праздников

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Михаил Терещенко/ТАСС
Минтруд изучает возможность продлить для россиян майские праздники, заявил глава ведомства Антон Котяков. Однако решения пока нет. Несколько недель назад СМИ сообщали о том, что идея продлить выходные в начале мая, сделав всю первую неделю нерабочей, существует. Однако впоследствии в Кремле заявили, что об этом ничего не знают.
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Министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что его ведомство рассматривает предложения увеличить длительность майских праздников. Его слова передает РИА «Новости».

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал глава Минтруда.

В середине апреля издание Octagon сообщило, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, что администрация президента и правительство думают над идеей продлить майские праздники. Это запустило волну обсуждения этой идеи в СМИ.

Так, лидер лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул. Он считает, что зимой людям делать нечего, а в мае все будут проводить праздники на даче.

Вместе с тем зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что изменение продолжительности майских праздников в 2021 году невозможно. «В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности», — сказал он.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что майские праздники могут продлиться с 1 по 10 мая.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось», — сказал он в ходе брифинга.

Майские праздники в этом году должны составить, по официальным данным, шесть дней. Пятница, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем. Коротким будет и последний рабочий день перед праздничными выходными в честь Дня Победы — пятница, 7 мая. Кроме того, 1 мая в этом году выпадает на субботу (кстати, в воскресенье, 2 мая, будет православная Пасха) — поэтому понедельник, 3 мая, из-за субботнего Первомая становится также выходным днем.

День Победы празднуется в воскресенье 9 мая, в связи с этим понедельник 10 мая также объявлен выходным днем.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в майские праздники. В первых числах мая в столице будет прохладно, однако ко Дню Победы потеплеет. Он отметил, что апрель завершается относительной прохладой, «холодный хвост» циклона зацепит и начало мая. В выходные 1 мая также не стоить ждать тепла, отметил Тишковец.

«Первомай несколько прохладный, умеренная температура, а к 9 Мая будут хорошие, комфортные температурные показатели», — рассказал синоптик.

Далее, после 4–5 мая, погодные условия будут улучшаться, заверил специалист, и можно ожидать до 20 градусов в дневные часы.

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