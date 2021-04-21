До моря — 1 км, до террористов — 360 км: безопасно ли отдыхать на курортах Египта

После открытия чартерных рейсов на курорты Египта, которые в 2015 году были отменены, ожидается ажиотажный спрос на туры. Об этом «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«На самом деле о возможности открытия чартеров говорили и ранее. Египетская сторона приняла все меры безопасности, которые требовала наша сторона. Египет изо всех сил старается показать, что отдыхать там безопасно со всех точек зрения.

Несмотря на то что Египет был закрыт, все равно в среднем 100 тыс. [россиян] в год за пять лет на эти курорты выбирались. После открытия чартерного сообщения спрос на туры в Египет будет колоссальным», — отметила Ломидзе.

В турагентстве «AnexTour» «Газете.Ru» подтвердили, что россияне с нетерпением ждут открытия Египта. Впрочем, и на самих курортах на путешественников из России очень рассчитывают — в связи с этим, уточнили в компании, в преддверии возобновления сообщения будут проведены доскональные проверки в местах отдыха.

20 апреля 2021 года в МИД РФ анонсировали открытие чартерных рейсов в Египет. «Все идет по плану. В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено», — цитировал «Интерфакс» замглавы ведомства Михаила Богданова. По словам чиновника, в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет по этому вопросу были достигнуты предварительные договоренности.

Информационное агентство со ссылкой на собственный источник в авиакомпании передавало, что авиасообщение может быть восстановлено уже после майских праздников.

В посольстве Египта уточнили, что чартерные рейсы из Москвы будут летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Полеты туда заморозили в ноябре 2015 года после террористического акта, произошедшего на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер с 224 пассажирами на борту, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился после взрыва на борту. Все пассажиры и члены экипажа погибли, в основном это были граждане России. Следствие установило, что бомбу в отсек для негабаритного багажа пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха.

Для того чтобы обеспечить безопасность туристов, в Шарм-эль-Шейхе даже построили 36-километровый бетонный забор, обмотанный колючей проволокой — он отделяет курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира, сообщал портал CNN Travel.

Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через ворота, оборудованные фотоаппаратами и сканерами. Это сделано для того, чтобы оградить туристов от бедуинов и террористов — дело в том, что Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км к югу от средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

В феврале 2018 года для зачистки исламистских бандформирований египетские военные начали массированную операцию на Синае, а также в некоторых районах дельты Нила и пустыни вдоль западной границы страны с Ливией. С тех пор частота нападений боевиков ИГ (организация запрещена в России) существенно снизилась.

При этом 1 января 2021 года на Синайском полуострове был совершен теракт: исламисты взорвали бомбу, убив двух сотрудников сил безопасности и ранив пятерых. После этого в Шарм-эль-Шейхе были экстренно усилены меры безопасности для туристов.

Путешественникам, которые поедут отдыхать в Египет, эксперты туристической отрасли советуют вести себя осторожно, несмотря на меры безопасности, принимаемые властями страны. «Всем приезжим гостям мы рекомендуем большую часть времени проводить на территории отелей и не покидать пределы гостиниц без сопровождения гидов, это вполне очевидные меры предосторожности в любой стране», — сказали в «AnexTour».

Профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь добавила, что на территории всех отелей присутствует охрана, что повышает антитеррористическую защищенность, на въездах в курортные зоны стоят дополнительные кордоны.

«Скорее всего, открытие Египта состоится после майских праздников. Сейчас мы ждем конкретную информацию по анализу безопасности аэропортов. Он будет проведен еще раз перед тем, как, возможно, будет открыто сообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой — основными центрами притяжения российских туристов», — заключила она.