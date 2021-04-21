Дожди не помогут: где в России будут гореть леса в 2021 году

Летом 2021 года крупные лесные пожары ожидаются в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале. Об этом «Газете.Ru» сообщил пиролог и эколог Демьян Киушкин.

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«Вероятнее всего, будет сильно гореть Сибирь, Дальний восток и Урал. В этих регионах леса сменяются полями, а в самой тайге есть участки, где вырубают деревья. Рабочие там курят, готовят еду — чем не причина возгорания? А остановить огонь сложно: он неконтролируемый», — отметил специалист.

Точно определить масштаб лесных пожаров невозможно — он зависит от ряда факторов, подчеркнул эксперт. «Причины могут быть природными или антропогенными», — пояснил Киушкин.

С ним согласился климатолог Сергей Никаноров. Хотя грядущее лето для большей части регионов России ожидается более прохладным (в сравнении с последними годами), температура все равно будет чуть выше климатической нормы.

«Дождей тоже не стоит ожидать в пожароопасных регионах. Это вообще тенденция последних лет — становится суше из-за климатических изменений.

Из-за недостатка осадков, конечно, будет сложнее тушить пожары. Самыми опасными месяцами для Сибири и Дальнего Востока я бы назвал июнь и июль.

При этом наши математические прогнозы показывают, что в августе в этих регионах ожидаются сильные дожди», — сказал эксперт.

Слова собеседников «Газеты.Ru» подтверждает долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах на 2021 год, подготовленный Рослесхозом. В документе отмечается, что в апреле повышенная пожароопасность будет наблюдаться в 25 регионах — в основном на юге России, в отдельных регионах Центрального федерального округа (ЦФО) и на Дальнем Востоке.

В центральной части страны к июню вероятность возникновения пожаров пойдет на спад, а вот для Кавказа, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов опасность сохранится.

«Именно засуха и жара, которая с каждым годом все сильнее накрывает восточную часть России, приводит к лесным пожарам. То есть их либо заливает, либо они горят. Климатические изменения и их влияние на погоду становятся более явными», — рассуждает климатолог Никаноров.

В МЧС о начале сезона природных палов объявили еще в середине марта 2021 года. Тогда первые природные пожары на территории страны были зафиксированы в Астраханской области, Краснодарском и Хабаровском краях. В ведомстве также отметили, что палы сухой травы были отмечены на юге России, Кавказе и в Приморье.

Повышенный риск природных пожаров прогнозировался в 11 регионах страны. По данным федеральной Авиалесоохраны на 20 апреля 2021 года, за сутки в субъектах РФ ликвидировали 90 лесных пожаров на площади 1,3 тыс. га.

«На 0.00 мск 20.04.2021 на территории России действовал 31 лесной пожар на площади 959 га, по которым проводились работы по активному тушению», — уточняли в ведомстве.

Для тушения задействованы 1 755 человек, 450 единиц техники, пять воздушных судов. Кроме того, 25 воздушных судов следят за обстановкой. В целом пожароопасный сезон открыт в 64 субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 22 регионах.