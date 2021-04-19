Автоматы, пулеметы и гранаты: что изымают у подпольных оружейников

В ходе спецоперации вместе с Росгвардией и полицией сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность 55 подпольных оружейников. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС.

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Подозреваемые причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и торговле им — всего по России разоблачили деятельность 27 таких мастерских. Кроме Москвы, задержания произошли в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Ставропольском, Приморском, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях.

Схвачены также подпольные оружейные мастера в Белгородской, Вологодской, Ульяновской, Владимирской, Костромской, Новосибирской, Тверской, Свердловской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях, а также в Подмосковье.

Кроме отечественных автоматов Калашникова различных модификаций, во всех регионах изъяты три пулемета, 12 пистолетов-пулеметов (среди которых – ППШ времен Великой отечественной войны), 108 винтовок, ружей и карабинов. Обнаружено и изъято также 93 пистолета и револьвера, 52 снаряда для пушек, две минометные мины, 57 ручных гранат. Количество изъятых патронов исчисляется тысячами, найдено также 57 глушителей и 7,5 кг взрывчатки.

В последнее время спецслужба сообщает о таких операциях ежемесячно. В марте задержаны были 72 оружейника, пресечена деятельность 37 мастерских. В начале февраля ЦОС ФСБ сообщил, что облавы на подпольных оружейников прошли в 19 российских регионах — всего установлено 28 мастерских. «Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Тогда у оружейников в ходе обысков изъяты 45-миллиметровая пушка, пехотный миномет калибром 50 мм, а также 191 единица огнестрельного оружия — в частности, снайперская винтовка «Винторез», три пулемета и 18 автоматов Калашникова. Кроме того, найдено 45 гранат, более 26 тыс. патронов и 34,5 кг пороха и тротила.

В конце декабря в 13 регионах России задержали 28 подпольных оружейников, ликвидировали 11 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В результате обысков были изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и больше 9 тыс. патронов.

Среди конфискованного — автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, мины, гранаты, пистолеты-пулеметы, порох и холодное оружие.

Аналогичная операция прошла в конце ноября 2020 года. В 17 подпольных мастерских восстанавливали «боевые свойства гражданских образцов оружия» с целью сбыта. Из незаконного оборота было изъято 127 единиц огнестрельного оружия.

В конце июня 2019 года ФСБ отчиталась о задержании участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территорий Украины и Литвы. Организатор и 10 участников группы задержаны в ходе спецоперации в Новом Уренгое. Изъяты 33 единицы огнестрельного оружия, семь автоматов, более 10 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты. Кроме того, была пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия.